Studie: Monitoring-System verringert Unterzuckerung

Ein selbst klebender Sensor am Oberarm misst alle 15 Minuten den Blutzuckerwert. Eine Studie hat die Auswirkung im Vergleich zu Messtreifen untersucht

Diabetiker sollten ihre Blutzuckerwerte möglichst im Normbereich halten. Doch das bedingt eine größere Gefahr für Hypoglykämien mit potenziell schweren Komplikationen. Besonders gefährlich ist das in der Nacht. Ein neues 14-Tage-Monitoring-System reduziert laut einer Studie, an der auch Salzburger Patienten teilgenommen haben, solche Unterzuckerungs-Phasen deutlich.

Die wissenschaftliche Arbeit wurde kürzlich im Magazin "Lancet" publiziert, wenige Tage vor dem Welt-Diabetes-Tag am 14. November. Die Autoren, unter ihnen der Salzburger Spezialist Raimund Weitgasser, schreiben in der Einleitung unter anderem: "Die enge Blutzuckerkontrolle beim Typ-1-Diabetes (insulinpflichtiger oder ehemals juveniler Diabetes; Anm.) verzögert das Auftreten von Komplikationen durch Schäden an den kleinen und großen Blutgefäßen. Die Blutzuckerwerte müssen aber auch eng kontrolliert werden, um Hypoglykämien zu verhindern." Unterzuckerung führt zu Verwirrtheitszuständen bis hin zum Koma und kann sogar tödlich sein.

Während die Blutzuckerwerte bei Typ-2-Diabetikern (nicht-insulinpflichtiger Diabetes), die auch zu einem Gutteil nicht auf Insulininjektionen angewiesen sind, oft weniger schwanken, trifft das Hypoglykämie-Risiko besonders die Typ-1-Zuckerkranken, die mehrfach am Tag ihren Blutzuckerspiegel messen sollten. "Daten von dieser Patientengruppe zeigen, dass 30 bis 40 Prozent der Typ-1-Diabetiker pro Jahr eine bis drei schwere Hypoglykämie-Episoden haben", schreiben die Wissenschafter – dies auch in einer Zeit, in der das Messen des Blutzuckers durch kleine tragbare Geräte aus dem Kapillarblut (aus Fingerkuppe und mit Messstreifen) bereits seit Jahren relativ einfach geworden ist.

Selbst klebender Sensor

Einen Fortschritt könnten neue Verfahren zur Blutzuckermessung bieten, von denen das in der Studie getestete "Freestyle-Libre"-System (Abbott) eines ist. Die Patienten bringen dabei am äußeren Oberarm einen Sensor mit 35 Millimeter Durchmesser und fünf Millimeter Dicke auf. Das System ist selbst klebend, es besitzt eine fünf Millimeter lange und 0,4 Millimeter dicke Faser, die beim Aufbringen schmerzlos in das Unterhautgewebe eindringt. Über diese Faser wird der Blutzucker via Gewebsflüssigkeit erfasst.

Fährt der Patient mit einem kleinen Lesegerät mit Bildschirm (59,90 Euro) über den Sensor, wird der aktuelle Blutzuckerwert eingespielt. Da die Messeinheit auf jeden Fall alle 15 Minuten einen Test durchführt, wird gleichzeitig ein Profil über die vergangenen acht Stunden angezeigt. Damit kann der Zuckerkranke erkennen, ob der Wert ansteigt oder vielleicht stärker abfällt. Das Sensor-Modul wird 14 Tage getragen und dann entsorgt, es kostet 59,90 Euro. Sehr gut erkennbar werden Muster und Verläufe der Blutzuckerwerte.

In der Studie wurde nun die Auswirkung der Verwendung des Systems im Vergleich zu den Blutzucker-Messtreifen-Verfahren untersucht. 241 Typ-1-Diabetiker mit einer guten Blutzuckerkontrolle und einem HbA1c-Wert (mittelfristige Blutzuckereinstellung) von 6,7 Prozent wendeten sechs Monate lang zur Hälfte entweder nur das neue Verfahren oder weiterhin die Messung über die Teststreifchen (plus das neue Verfahren, um die Ergebnisse aus der anderen Gruppe zu kontrollieren) an.

Reduktion der Unterzuckerung

Die Ergebnisse waren ausgesprochen gut: In der Gruppe Patienten, welche das Freestyle-Libre-System verwendete sank die tägliche Zeit mit Anzeichen von Unterzuckerung (weniger als 70 Milligramm Blutzucker pro Deziliter Blut) im Durchschnitt von 3,38 Stunden auf 2,03 Stunden. Das war eine Reduktion um 38 Prozent. In der Kontrollgruppe kam es nur zu einem Rückgang von 3,44 Stunden auf 3,27 Stunden.

Im Falle einer Hypoglykämie müssten Diabetiker möglichst schnell Zucker zu sich nehmen – das kann bis hin zu Infusionen gehen. Bei schwerer Unterzuckerung ist oft die Behandlungin Notfallambulanzen von Spitälern notwendig. Weltweit sind etwa 415 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. 2015 gab es fünf Millionen Todesfälle wegen Diabetes. Bis zum Jahr 2040 rechnen Fachleute mit mehr als 640 Millionen Diabetes-Patienten. (APA, 14.11.2016)