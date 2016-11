Siemens will um 4,5 Milliarden Dollar US-Softwarefirma kaufen

Mentor Graphics stellt Software für die Konstruktion von Halbleitern her

München – Siemens steht Insidern zufolge kurz vor dem Kauf des US-Softwareherstellers Mentor Graphics. Der Konzern werde 4,5 bis 4,6 Milliarden Dollar (4,13 bis 4,59 Milliarden Euro) zahlen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Deal könne bereits am Montag verkündet werden. Von Siemens und Mentor Graphics war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die in Wilsonville im US-Bundesstaat Oregon ansässige Mentor Graphics stellt Software für die Konstruktion von Halbleitern her. Im September war der aktivistische Investor Elliott mit 8,1 Prozent bei der Firma eingestiegen und hatte erklärt, das Unternehmen sei deutlich unterbewertet. An der Börse ist Mentor Graphics derzeit rund 3,3 Milliarden Dollar wert. Von Elliott war keine Stellungnahme zu erhalten.

Siemens baut seit einiger Zeit sein Geschäft mit Industriesoftware aus. Im Jänner hatte der deutsche Konzern den Kauf der US-Softwarefirma CD Adapco für umgerechnet rund 900 Millionen Euro angekündigt. (APA, Reuters, 14.11.2016)