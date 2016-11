Fed Cup zum zehnten Mal an Tschechinnen

Abschließendes Doppel entscheidet Finale gegen Frankreich

Straßburg – Tschechiens Tennis-Damen haben am Sonntag zum zehnten Mal den Fed Cup gewonnen. Die Entscheidung im Final-Duell mit Frankreich in Straßburg fiel erst im abschließenden Doppel. Karolina Pliskova/Barbora Strycova gewannen mit 7:5,7:5 gegen Carolina Garcia/Kristina Mladenovic. Für die Tschechinnen war es der fünfte Erfolg in diesem prestigeträchtigen Teambewerb in den letzten sechs Jahren.

Nach den vier Einzeln war es 2:2 gestanden. Strychova hatte mit einem 6:2,7:6(4) gegen Alize Cornet das Doppel erzwungen. Garcia hatte die Weltranglisten-Sechste Karolina Pliskova zuvor mit 6:3,3:6,6:3 besiegt. Die Französinnen um Teamchefin Amelie Mauresmo vergaben somit trotz einer 2:1-Führung die Chance, erstmals seit 2003 zu triumphieren. (APA, 13.11. 2016)