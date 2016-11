Regen: Safety-Car-Start in Sao Paulo

Vorletztes Saisonrennen in Brasilien beginnt mit Komplikationen, Nico Rosberg könnte mit Sieg Weltmeisterschaft für sich entscheiden

Sao Paulo – Der Große Preis von Brasilien ist mit zehnminütiger Verspätung hinter den Safety Car gestartet worden. Die Rennleitung reagierte damit auf die anhaltenden Niederschläge in Sao Paulo und den Unfall des Franzosen Romain Grosjean bereits in dessen Installationsrunde.

Grosjean war in der Vorbereitung auf den Start des vorletzten Saisonrennens mit seinem Boliden von der Strecke abgekommen. Beim Einschlag in der Mauer wurde die Radaufhängung des Haas so stark lädiert, dass der 30-Jährige nicht an den Start gehen kann. Grosjean selbst blieb unverletzt.

Weltmeister Lewis Hamilton stand auf der Pole Position. Sein Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg, der die WM-Wertung 19 Punkte vor Hamilton anführt, folgte auf Platz zwei. (red, 13.11. 2016)