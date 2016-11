Salzburg: Älteres Ehepaar auf Schutzweg überfahren

Beide 78-Jährige in Spitäler eingeliefert

Salzburg – Ein 78-jähriges Ehepaar ist am Samstagabend im Salzburger Stadtteil Aigen von einem Auto am Zebrastreifen erfasst und niedergestoßen worden. Der Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Notarzt in das UKH Salzburg eingeliefert werden. Seine Gattin wurde in das LKH eingeliefert. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die 44-jährige Lenkerin des Wagens fuhr stadtauswärts von der Blumaustraße in die Aignerstraße. Sie dürfte das betagte Paar in der Dämmerung übersehen haben. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief negativ. (APA, 13.11.2016)