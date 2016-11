Frankreich gedenkt der Opfer der Anschläge von vor einem Jahr

Paris – In Paris haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an die 130 Opfer der islamistischen Anschläge vor einem Jahr begonnen. Präsident Francois Hollande enthüllte am Sonntag früh am Stade de France nördlich der Hauptstadt eine Gedenktafel und legte einen Kranz nieder.

Vor dem Stadion hatten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich gegen Deutschland am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die Luft gesprengt. Dabei wurde ein Mann getötet und mehrere Menschen verletzt.

Auch an den fünf anderen Anschlagsorten in Paris sollen im Anschluss Gedenkplaketten enthüllt werden – an einem Restaurant, drei Bars und an der Konzerthalle Bataclan. In der Kathedrale Notre Dame findet zudem eine Messe für die Anschlagsopfer statt. (APA, 13.11.2016)