Toronto bei Sieg gegen Knicks wieder ohne Pöltl

Konkurrent Nogueira festigte Platz in Rotation – 33 Punkte von DeRozan

Toronto – Neuerlich ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Sonntag (MESZ) die New York Knicks 118:107 besiegt. Österreichs erster NBA-Spieler musste sich zum zweiten Mal mit der Rolle als Zuschauer auf der Bank begnügen. Die Kanadier landeten den dritten Erfolg in Serie und verbesserten ihre Bilanz auf 7:2.

Die Raptors bestritten die Partie in blauen Dressen. Sie erinnerten damit an die Toronto Huskies, die in der Saison 1946/47 in der damaligen Basketball Association of America (BAA), einem NBA-Vorgänger, gespielt und bei der Premiere vor 70 Jahren gegen die Knickerbockers angetreten waren. DeMar DeRozan scorte auch in ungewohnter Uniform 33 Punkte. Er wurde von den Fans im Air Canada Centre bereits als "MVP" gefeiert. Für Coach Dwane Casey spielt der Guard jedenfalls "auf All Star-Niveau".

Lucas Nogueira, Pöltls unmittelbarer Konkurrent um einen Platz in der Rotation der Kanadier, festigte seine Position. Der zu Saisonbeginn verletzte Brasilianer verbuchte gegen die Knicks sechs Punkte, zehn Rebounds, fünf blockierte Würfe und drei Steals. Der 21-jährige Rookie aus Wien wird sich bezüglich weiterer Einsätze vermutlich gedulden müssen. In bisher sieben Spielen hat er durchschnittlich 3,4 Punkte und 4,4 Rebounds verbucht. "Ein super Finish gegen die Knicks in der 'Huskies Night' bringt uns den dritten Sieg in Folge", postete er auf Facebook.

In der Nacht auf Mittwoch treten die Raptors bei den Cleveland Cavaliers an. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschied der amtierende NBA-Champion im Air Canada Centre knapp 94:91 für sich. (APA; 13.11.2016)

Ergebnisse vom Samstag:

New Orleans Hornets – L.A. Lakers 99:126

Indiana Pacers – Boston Celtics 99:105

Toronto Raptors – New York Knicks 118:107

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 117:96

Chicago Bulls – Washington Wizards 106:95

Houston Rockets – San Antonio Spurs 100:106

Minnesota Timberwolves – L.A. Clippers 105:119

Miami Heat – Utah Jazz 91:102

Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies 106:96

Denver Nuggets – Detroit Pistons 95:106

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 104:122.