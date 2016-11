Serbien holt wichigen Punkt in Wales

Später Ausgleich von Mitrovic zum 1:1 für die Gäste, die in der Österreich-Gruppe damit auf Platz zwei liegen

Cardiff – Serbien holte in der österreichischen WM-Qualifikationsgruppe D am Samstag einen wichtigen Punkt in Wales. Gareth Bale hatte den EM-Halbfinalisten zwar in der 30. Minute in Führung gebracht , doch Newcastle-Legionär Aleksandar Mitrovic (86.) glückte im Finish noch per Kopf der Ausgleich.

Serbien verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz, mit acht Zählern liegt man zwei Punkte hinter Leader Irland. Wales (6) folt auf Platz drei vor Österreich (4). Am Tabellenende folgen die weiter sieglosen Teams aus Georgien (2) und Moldawien (1), die sich in Tiflis 1:1 (1:0) trennten.

Das unterhaltsame Match in Cardiff bot den Zuschauern Chancen auf beiden Seiten. Nach einer knappen halben Stunde nahm Hal Robson-Kanu am rechten Flügel dem serbischen Verteidiger Matija Nastasic den Ball ab und spielte zurück auf Bale, der von knapp außerhalb der Strafraumgrenze mit einem satten Schuss das 1:0 besorgte.

In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. In der 85. Minute verhinderte dann die Stange einen zweiten Treffer Bales, der die Entscheidung zugunsten der Waliser bedeutet hätte. Im Gegenzug verwertete Mitrovic eine Flanke von der rechten Seite mit einem herrlich platzierten Kopfball zum Ausgleich für die Serben. Beide Teams sind nach vier Qualifikationsspielen damit immer noch ungeschlagen. (red, APA 12.11. 2016)

Ergebnisse der europäischen Fußball-WM-Qualifikation:

Gruppe D – 4. Runde:

Georgien – Moldau 1:1 (1:0) Tiflis.

Tore: Qazaishvili (16.) bzw. Gatcan (78.)

Wales – Serbien 1:1 (1:0) Cardiff.

Tore: Bale (30.) bzw. Mitrovic (86.)