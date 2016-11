US-Wahl: Johnson kommt nicht zum EU-Sondertreffen

Anreise erst zum regulären Außenministertreffen am Montag – Sprecher: "Sehen keinen Grund für zusätzliches Treffen"

Washington/London – Der britische Außenminister Boris Johnson nimmt nicht am EU-Sondertreffen am Sonntag teil, bei dem über die Lage nach den US-Wahlen beraten werden soll. Johnson werde zum regulären Außenministertreffen am Montag kommen, sagte ein Außenamtssprecher. "Wir sehen keinen Grund für ein zusätzliches Treffen am Sonntag", so der Sprecher am Samstag in London.

Im Hinblick auf die Wahl des Republikaners Donald Trump zum US-Präsidenten fügte er hinzu, es handle sich um "einen Akt der Demokratie". London werde mit der neuen Regierung zusammenarbeiten, um das Beste für Großbritannien zu erreichen.

Johnson hatte die Europäer zuvor ermahnt, die Trump-Wahl nicht allzu negativ zu sehen und sich nicht in Trübsal zu ergehen. Er war vor dem britischen EU-Referendum im Juni einer der wichtigsten Brexit-Wortführer. (APA, 12.11.2016)