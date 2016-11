Lorenzo in Valencia auf Pole, KTM mit Debüt zufrieden

Finne Kallio fährt im Qualifying auf Platz 20

Valencia – Jorge Lorenzo holte am Samstag in Valencia für sein letztes Rennen mit Yamaha die Pole-Position vor dem neuen MotoGP-Champion Marc Marquez und Valentino Rossi. KTM brachte bei seinem Debüt Mika Kallio in 1:32,092 Minuten auf Platz 20, der Finne konnte zwei Rivalen hinter sich lassen. Werksfahrer Kallio war in der Nacht auf Samstag Vater einer Tochter geworden. "Auch auf der Strecke lief dann alles gut", sagte der er.

Sein Team war jedenfalls zufrieden. "Der Auftakt war schwierig, da hatten wir Probleme mit dem Grip, aber wir haben die Zeit für Verbesserungen genützt und im Qualifying das beste Material verwendet", meinte Kallio. Für das Rennen am Sonntag (MotoGP ab 14.00 Uhr/live auf ServusTV) war er mit Prognosen vorsichtig. "Aber wir haben gemerkt, dass die Konkurrenz nicht so weit weg ist."

Mit Lorenzo, der in 1:29,401 Minuten neuen Rundenrekord fixierte, Marquez (Honda) und Rossi (Yamaha) in der ersten Startreihe kündigt sich beim Saisonfinale ein spannendes Rennen an. (APA, red 12.11. 2016)

Ergebnisse Qualifying Saison-Finale Motorrad-WM Valencia – MotoGP:

1. Jorge Lorenzo (ESP) Yamaha 1:29,401 – 2. Marc Marquez (ESP) Honda 1:29,741 – 3. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 1:30,128 – 4. Maverick Vinales (ESP) Suzuki 1:30,276 – 5. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 1:30,338 – 6. Pol Espargaro (ESP) Yamaha 1:30,392 (alle im Q2). Weiter: 20. Mika Kallio (FIN) KTM 1:32,092 (im Q1). 22 Fahrer am Start.