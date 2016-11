Deutsche Grüne streiten um Standpunkt zur Vermögensteuer

Kretschmann: "Entschieden gegen Steuertricks und -schlupflöcher vorgehen"

Münster – Eigentlich wollten die deutschen Grünen ihren Steuerstreit am Samstag per Beschluss auf dem Bundesparteitag in Münster beilegen. Auf dem Podium wurden dann allerdings konträre Standpunkte vor allem zur Vermögnessteuer vertreten.

Der einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands, Winfried Kretschmann aus Baden-Württembergs, hat leidenschaftlich an seine Partei appelliert, sich gegen die Vermögensteuer zu entscheiden. Sie belaste das Betriebsvermögen von Mittelständlern viel stärker als das großer Konzerne, sagte der Ministerpräsident Baden-Württembergs.

"In konjunkturell guten Zeiten können sie es vielleicht noch ertragen, in schlechten geht es sofort an die Substanz." Daher kämpfe er "mit aller Macht" dagegen. Als Ministerpräsident trage er die Verantwortung für den Mittelstand in seinem Bundesland. Entscheidend sei, entschieden gegen Steuertricks und -schlupflöcher vorzugehen, sagte Kretschmann. "Das alleine bringt zehn Milliarden." Für seine Rede bekam der Vertreter des Realo-Flügels der Partei großen Applaus.

Parteichefin dagegen

Parteichefin Simone Peter sprach sich hingegen für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer aus. Sie warb in ihrer Rede für einen flügelübergreifenden Kompromissvorschlag der Bundestagsfraktionsspitze. Dieser sieht eine Vermögensteuer für Superreiche vor.

Auch Jürgen Trittin hat mit Nachdruck für die Vermögensteuer geworben. "Das hat überhaupt nichts mit der Gefährdung von Mittelstand zu tun", sagte der Parteilinke am Samstag. "Ein Land, in dem Raucher doppelt so viel zum Steueraufkommen beitragen wie Vermögende, ein solches Land ist nicht gerecht", sagte Trittin, der die Grünen 2013 als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf geführt hatte. Wie zuvor Kretschmann bekam auch Trittin für seine Rede lauten Applaus.

Ein neues Konzept für die Erbschaftsteuer wollen die Grünen nur entwickelen, wenn die Reform der großen Koalition vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden sollte. Der Parteitag stimmt über insgesamt fünf Vorschläge ab. (APA, dpa, 12.11.2016)