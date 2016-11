Beifahrer nach Unfall auf der Brennerautobahn verstorben

Pkw fuhr auf Lkw auf – Lenker schwer verletzt

Innsbruck – Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Brennerautobahn (A13) in Innsbruck ereignet. Ein Tiroler Autofahrer fuhr in Fahrtrichtung Brenner auf einen italienischen Lkw auf. Dabei wurde der Beifahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Pkw-Lenker wurde ebenfalls schwer verletzt, bestätigte die Tiroler Polizei einen entsprechenden Bericht des ORF Tirol.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr zwischen Innsbruck-Amras und dem Bergisel-Tunnel. Durch den Aufprall verkeilte sich das Fahrzeug unter dem Anhänger des Sattelschleppers. Genaue Details, etwa wie es zu dem Unfall kam, waren Samstagvormittag noch nicht klar. (APA, 12.11.2016)