Verstorbener Säugling auf Flughafen Wien: U-Haft für Mutter beantragt

27-Jährige vorläufig in Justizanstalt Korneuburg eingeliefert

Schwechat/Wien – Jene 27-Jährige, die ihr in der Folge verstorbenes Neugeborenes in der Nacht auf Donnerstag in einer Toilette auf dem Flughafen Wien abgelegt hatte, ist vorläufig in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden, sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion NÖ am Samstag auf APA-Anfrage. Die Staatsanwaltschaft habe U-Haft für die Mutter beantragt.

Die Einvernahme der Frau sei durchgeführt worden, teilte Schwaigerlehner mit. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei kommentierten die Befragung.

Die Nigerianerin war aus Weißrussland gekommen und wollte nach Washington weiterfliegen. Sie hatte das Neugeborene in einer Toilette im Transitbereich in einem Mistkübel abgelegt. Dort wurde das Baby von Mitarbeitern des Reinigungsdienstes entdeckt. Es wurde in das Wiener SMZ Ost-Donauspital eingeliefert, wo es starb. (APA, 12.11.2016)