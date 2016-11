Tausende Trump-Gegner gingen erneut auf die Straße

Proteste am Freitagabend in mehreren großen Städten – Frühere TV-Show-Kandidatin hält an Vorwürfen der sexuellen Belästigung aber fest – Juncker rechnet mit "zwei verlorenen Jahren" wegen Trump

Washington – Den dritten Tag in Folge haben in den USA Tausende gegen die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten protestiert. Mit Einbruch der Dunkelheit gingen am Freitag Trump-Gegner unter anderem in Miami, Atlanta, Philadelphia, New York und San Francisco auf die Straßen.

In Miami marschierten mehrere Tausend Demonstranten durch die Innenstadt. Einige Hundert Teilnehmer blockierten eine Schnellstraße. In New York gab es unter anderem eine Versammlung vor dem Trump Tower, dem Wohnsitz des 70-Jährigen.

"Wir sind hier, um die Menschen zu unterstützen, die Trump beleidigt hat, und um unseren Kindern zu zeigen, dass wir alle eine Stimme haben und für die Menschenrechte eintreten", sagte die 41-jährige Kim Bayer in New York. "Wir haben die Sorge, dass die Trump-Regierung eine Katastrophe für die Menschenrechte wird. Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. Wir müssen hier draußen sein und laut sein."

Trump: "Leidenschaft für unser großes Land"



Am Freitag gab es keine Berichte über Gewalt oder Festnahmen bei den Demonstrationen. Am Donnerstag war dagegen die Polizei in Portland im Westküsten-Staat Oregon mit Pfefferspray und Gummigeschoßen gegen Demonstranten vorgegangen, nachdem Fensterscheiben eingeworfen und Autos beschädigt worden waren.

Trump sprach am Donnerstag verächtlich von "professionellen Protestlern", die von Medien "angestiftet" worden seien. Wenige Stunden später gab er sich versöhnlich und attestierte ihnen "Leidenschaft für unser großes Land". Am Ende würden "alle zusammenkommen und stolz sein".

Für das Wochenende sind weitere Proteste geplant. Am Samstag wollen Trump-Gegner unter anderem in New York und Los Angeles demonstrieren. Organisatoren sagten, sie hätten einen langen Atem. Zur Amtseinführung von Trump am 20. Jänner wollten Zehntausende ihre Wut auf den Immobilien-Milliardär zum Ausdruck bringen, sagte Walter Smolarek, einer der Organisatoren der geplanten Veranstaltung. Am 21. Jänner wollen Zehntausende Frauen an einem "Million Women March" in Washington teilnehmen.

Vorwurf sexueller Übergriffe



Trump hatte sich wiederholt abfällig gegenüber Frauen geäußert. Der Wahlkampf-Endspurt war wesentlich von Sexismus-Vorwürfen gegen ihn geprägt. Auslöser war die Veröffentlichung eines Videos aus dem Jahr 2005, in dem er sich vulgär über Frauen äußert. Trump entschuldigte sich zwar und beteuerte, die beschriebenen Handlungen nie vollzogen zu haben. Dem widersprachen jedoch mehrere Frauen, die in verschiedenen Medien konkrete sexuelle Übergriffe beschrieben. Trump wies die Anschuldigungen zurück und kündigte an, wegen Verleumdung klagen zu wollen.

Wenn Trump diese Drohung wahr mache, werde sie ebenfalls juristisch gegen ihn vorgehen, sagte Summer Zervos, eine frühere Kandidatin in Trumps Fernsehshow "The Apprentice", am Freitag in Los Angeles. Zervos hatte Trump vor seiner Wahl zum US-Präsidenten vorgeworfen, sie 2007 bei einem Treffen in einem Hotel in Beverly Hills sexuell bedrängt zu haben. Zervos erklärte, Trump habe sie mit sexuellen Absichten in einen Bungalow gelockt – sie habe ihn nur mit Mühe von sich fernhalten können, er habe sie gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Bei dem Gespräch, bei dem es eigentlich um einen Job für sie gehen sollte, habe Trump sich zudem gegen ihren Willen an sie gedrückt und ihre Brust angefasst.

Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte Zervos: "Auch wenn es schwer und schmerzhaft ist, gegen den mächtigsten Mann der Welt anzugehen, so werde ich weiterhin die Wahrheit sagen und mich nicht zum Schweigen bringen lassen."

Juncker: "Zwei verlorene Jahre"

Auch die internationale Kritik an Trump wird nicht leiser. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet angesichts der außenpolitischen Unerfahrenheit des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit "zwei verlorenen Jahren" nach dessen Amtsantritt. "Ich denke, wir werden zwei verlorene Jahre haben, bis Herr Trump durch die Welt gereist ist, die er nicht kennt", sagte Juncker am Freitag bei einer Diskussionsveranstaltung mit Jugendlichen in Luxemburg.

Auf die Frage, ob Trumps Wahl die Beziehungen zwischen den USA und Europa beeinflussen werde, sagte Juncker, die US-Bürger interessierten sich generell nicht für Europa. "Das betrifft die politische Klasse ebenso wie das einfache Amerika, sie kennen Europa nicht", fügte der Kommissionschef hinzu. Juncker erinnerte in dem Zusammenhang an die Aussage Trumps während eines Wahlkampf-Auftritts, Belgien sei eine "wunderschöne Stadt".

"Wir müssen dem designierten Präsidenten beibringen, worauf Europa beruht und nach welchen Prinzipien Europa funktioniert", sagte Juncker. Trump stelle Fragen mit "gefährlichen Konsequenzen, weil er die NATO infrage stellt und damit das Modell, auf dem die Verteidigung in Europa basiert".

Sorgen in Mexiko

In Mexiko beobachtet man die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten mit Sorge. Trumps Sieg setzt etwa die Börse in Mexiko-Stadt und den Peso unter Druck. Die Landeswährung verlor in der Handelswoche 13 Prozent und wurde am Freitag mit 21,05 Peso zum Dollar gehandelt. Der IPC-Index in Mexiko-Stadt schloss mit einem Wochen-Verlust von 3,7 Prozent.

Trump hatte im Wahlkampf angekündigte, das Nordamerikanische Freihandelabkommen (NAFTA) neu verhandeln oder sogar aufkündigen zu wollen. Zudem brachte er Strafzölle für US-Firmen ins Spiel, die im Nachbarland fertigen lassen. Mexiko würde eine protektionistische Handelspolitik der USA schaden. Es exportiert einen Großteil seiner Güter in die Vereinigten Staaten. Im vergangenen Jahr betrug das Handelsvolumen zwischen beiden Länder mehr als 532 Milliarden US-Dollar. (APA, Reuters, AFP, red, 12.11.2016)