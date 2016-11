Französischer Journalist in der Türkei festgenommen

Festnahme in der Nähe der syrischen Grenze

Ankara/Paris – Ein französischer Journalist ist am Freitag in der Türkei festgenommen worden. Olivier Bertrand sei während seiner Arbeit in Gaziantep, nahe der Grenze zu Syrien, festgenommen worden, sagte die Chefin der Newsseite lesjours.fr. Gemeinsam mit Bertrand wurde auch ein Fotograf abgeführt, aber mittlerweile wieder freigelassen. "Es wurden keine Gründe für deren Festnahme genannt", erklärte Roberts.

Die türkische Staatsführung geht seit dem gescheiterten Putsch Mitte Juli massiv gegen oppositionelle türkische Medien vor. Am Freitag wurde der Herausgeber der Oppositionszeitung "Cumhuriyet" ("Republik") am Flughafen von Istanbul festgenommen. (APA, 11.11.2016)