83-Jähriger Serien-Star litt an Leukämie

Hollywood – Hollywood- und Serien-Star Robert Vaughn ist tot. Er starb am Freitag 83-jährig an Leukämie im Beisein seiner Familie in einem Spital, wie sein Manager Matthew Sullivan mitteilte. Vaughn erschien in mehr als 200 Filmen und Serien, unter anderen im Westernklassiker "Die glorreichen Sieben" sowie den TV-Serien "Bonanza", "Solo für O.N.C.E.L." oder "Das A-Team". (APA, 11.11.2016)