Lindsey Vonn erleidet Oberarmbruch

Mehrfache Weltcupsiegerin verletzt sich im Training – Comeback der US-Amerikanerin in Lake Louise ausgeschlossen

Vail – Lindsey Vonn kommt aus ihrer Pechsträhne nicht heraus. Wie am Freitagabend bekannt wurde, hat sich die 32-jährige US-Amerikanerin schon am Donnerstag bei einem Trainingssturz in Copper Mountain in Colorado den rechten Oberarm gebrochen. Damit ist für die an Siegen erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte die kommende WM-Saison mit einem Fragezeichen versehen.

Freitagabend MEZ bestätigte Vonn den Sturz und die Verletzung auf Facebook und postete auch Fotos des massiven Bruchs. "Leider bin ich gestern beim Training in Copper gestürzt und habe mir dabei den rechten Oberarmknochen schwer gebrochen. Die Operation in Vail verlief erfolgreich, alle haben sich großartig um mich gekümmert", schrieb die Amerikanerin. Der Vorfall kommt drei Wochen vor Vonns geplantem Saisonauftakt in Lake Louise, wo sie mit 18 Siegen Rekordhalterin ist.

Wie lange die Zwangspause diesmal dauert, war vorerst schwer abschätzbar. In drei Monaten steht die WM in St. Moritz auf dem Programm. Vor ihrem Sturz hatte Vonn noch getwittert, wie sehr sich über die Aufnahme ihres aktuellen Buches "Strong is the new beautiful" in die Bestsellerliste der New York Times freue. Wegen dieses Buches war sie zuletzt wochenlang durch die USA getourt und hatte auch erneut auf den Weltcup-Auftakt im Oktober in Sölden verzichtet.

Nachdem sie vergangenen Februar in Andorra bei einem Sturz einen mehrfachen Bruch des Schienbeinkopfes erlitten und damit im Saisonfinish ihre Chancen auf den fünften Weltcup-Gesamtsieg verspielt hatte, wollte sich Vonn diesen Winter auf Speedbewerbe und Siege konzentrieren. Mit 76 Weltcupsiegen fehlen der Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 nur noch zehn auf die vom Schweden Ingemar Stenmark gehaltene Gesamtbestmarke von 86.

Die Verletzungsliste Vonns ist nun erneut länger geworden. Besonders schlimm kam es bei der WM 2013 in Schladming gekommen. Sie stürzte im Super-G schwer und erlitt dabei einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie. Im folgenden November stürzte sie beim Training in Copper Mountain und riss sich dabei erneut das Kreuzband. Deshalb musste sie letztlich auch auf ein Antreten bei Olympia 2014 in Sotschi verzichten. Danach folgte 2015 ein Knöchelbruch beim Sommertraining in Neuseeland. (APA, 11.11. 2016)