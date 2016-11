U21: Österreich holt gegen Spanien 1:1

Die Mannschaft von Trainer Gregoritsch zeigt gegen den hohen Favoriten im EM-Playoff-Hinspiel eine hervorragende Leistung – Chancen für Qualifikation intakt

St. Pölten – Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat die EM-Endrunde 2017 in Polen weiter im Visier. Die Mannschaft von Coach Werner Gregoritsch erkämpfte sich im Playoff-Hinspiel am Freitagabend in der NV Arena von St. Pölten gegen den vierfachen U21-Europameister Spanien mit einer starken Vorstellung ein 1:1-Remis. Die Entscheidung fällt am Dienstag (18.00 Uhr) beim Rückspiel in Albacete.

Die Spanier gingen unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch einen von Gerard Deulofeu herausgeholten und verwandelten Elfmeter verdient in Führung. Die Österreicher jedoch steigerten sich nach dem Seitenwechsel aber deutlich und wurde mit dem Ausgleich durch ein Eigentor von Castro (61.) belohnt. (APA, red 11.11. 2016)

U21-EM-Qualifikation – Playoff, Hinspiel:

Österreich – Spanien 1:1 (0:1). St. Pölten, NV Arena, 1.503, SR Benoit Bastien (FRA).

Tore: 0:1 (45.+2) Deulofeu (Elfmeter), 1:1 (61.) Castro (Eigentor)

Österreich: Bachmann – Mwene, Schoissengeyr, Lienhart, Martschinko – Stec (46. Schmerböck), Wydra, Schlager (91. Jäger), Sallahi (51. Friesenbichler) – Laimer, Dovedan

Spanien: Arrizabalaga – Castro, Mere, Vallejo, Gaya – Suarez, Niguez, Torres – Deulofeu (87. Mayoral), Williams (78. El Haddadi), Asensio (71. Llorente)

Gelbe Karten: Schoissengeyr, Mwene, Martschinko (fehlt im Rückspiel), Dovedan bzw. Mere

Rückspiel am Dienstag (18.00 Uhr) in Albacete – Aufsteiger bei EM 2017 in Polen dabei.