Writers in Prison Day: Die Pflanze der Hoffnung

Als ich hinter dem dunklen und schmutzigen Fenster der Besucherhalle des Gefängnisses die Bücher sah, die eure Mitglieder mir als Geschenke gesandt hatten und als ich ihre Briefe las, fühlte ich, wie sich mein Herz mit Freude füllte und mir Tränen über das Gesicht rannen. Wie hätte ich mir je vorstellen können, dass ich nach sieben Jahren meiner 20-jährigen Haftstrafe Freunde in einigen der entferntesten Orte der Erde finden würde, die mit mir die Ideale des Friedens, der Gleichheit und der Brüderlichkeit teilen. Mit unserem Leiden halten wir die Pflanze der Liebe und der Hoffnung am Leben.

Sie wurde ca. 900 km von ihrer Heimatstadt Teheran verhaftet. Das war am 5. März 2008 in Mashadad. Wochenlang war sie von der Außenwelt abgeschnitten und hatte weder Zugang zu einem Rechtsbeistand noch zu Familie und Verwandten. Sie wurde zusammen mit sechs anderen Bahá'í-Führern zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Der Österreichische PEN-Club veranstaltet am 15. November um 19.00 Uhr in der Alten Schmiede, Schönlaterngasse 9 in Wien, den Writers in Prison Day.

Wolfgang Martin Roth lebt als Psychotherapeut in Wien und Altaussee. Als Hörspiel- und Prosaautor ist er Mitglied im Deutschen und Österreichischen PEN und Beauftragter für Writers in Prison im Österreichischen PEN-Club.