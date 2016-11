EU fordert von US-Regierung Erklärung für Schnüffelaktion bei Yahoo

Tausende Kundenmails nach digitaler Unterschrift durchsucht

Nach der massenhaften Durchleuchtung von E-Mails beim US-Konzern Yahoo fordert die EU-Kommission von der Regierung in Washington eine Erklärung. Man habe die US-Behörden um verschiedene Klarstellungen gebeten, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Freitag. Hintergrund ist ein geheimer Gerichtsbeschluss, nach dem Yahoo im vergangenen Jahr im Rahmen von Terrorermittlungen in Tausenden Kundenmails nach einer digitalen Unterschrift suchte.

Privacy Shield

Die EU und die USA haben mit Privacy Shield ein Abkommen geschlossen, das die Speicherung und Nutzung europäischer Daten auf US-amerikanischen Servern begrenzt. Hintergrund sind europäische Datenschutzbedenken. Zwei Insider sagten nun, die Kommission wolle wissen, wie die Aktion bei Yahoo mit den US-Verpflichtungen im Einklang stehe, auch wenn die Mails vor Inkrafttreten des Abkommens durchsucht worden seien. Yahoo beteiligt sich allerdings nicht an Privacy Shield. (APA, 11.11.2016)