Japanische Forscher tüfteln an echtem "Transformer"

Roboter "J-Deite Ride" kann sich in ein Auto verwandeln und wird vier Meter groß

Japanische Techniker arbeiten an der Entwicklung eines zweibeinigen Roboterriesen, der sich in ein fahrbares Auto verwandeln lässt. Die J-deite RIDE genannte Roboterattraktion werde etwa vier Meter groß sein, teilte ein Konsortium aus mehreren Roboterunternehmen wie Asratec und Brave Robotics am Freitag mit.

Ein erstes Modell des Roboters sieht aus, als wäre der zweibeinige Koloss einem japanischen Science Fiction-Comic entsprungen: Er kann sich auf Befehl so zusammenklappen, dass er am Ende wie ein futuristisches Auto samt Rädern und Motor aussieht.

arronlee33 Eine kleinere Vorstufe von J-Deite Ride aus dem Jahr 2015.

Soll 2017 fertig werden

Die Entwickler wollen ihr Projekt im nächsten Jahr vollenden und solche Roboter künftig unter anderem an Freizeitparks verkaufen. Ein 1,5 Meter großer Prototyp werde ab dem 14. November auf der Fachmesse für Attraktionen "IAAPA Attractions Expo 2016" im amerikanischen Orlando zu sehen sein, hieß es. (APA, 11.11.2016)