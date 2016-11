"Der Krimi ist ein Ventil, um mit der Angst umzugehen"

STANDARD: Was würde Sie an einem Wiener "Tatort" reizen?

Adolph: Wir haben in Deutschland so viele Krimiformate wie kein anderes europäisches Land. Vielleicht ist das ein Ventil, um mit Angst umzugehen. Vielleicht ist es der Umgang mit Schuld, weil die im Krimi oft klar verteilt wird.

Adolph: Der erste Tatort -Kommissar, Paul Trimmel, ist – so will es seine Biografie -, wie viele seiner Generation, Soldat gewesen. Insofern schließt sich ein Kreis zur Folge eins. Und jetzt haben wir einen Ex-Elitesoldaten, der nicht über seine Arbeit sprechen darf. Auch das ist eine Realität des Jahres 2016. Da der Beruf des Soldaten – gerade wenn man die Welt des Films zugrunde legt – oft etwas Heldisches hat, hat mich auch da das Menschliche interessiert. Unser Ex-Soldat ist ein hassender und gleichzeitig liebender Mensch. Ihm wurde das Böse nicht in die Wiege geschrieben.

Adolph: Den ersten Tatort 1970 hat damals der NDR (Norddeutscher Rundfunk) verantwortet. Schon vor Jahren sicherte er sich den 1000., also kommen die beiden Stars aus dem Norden zum Einsatz. Und ich dachte mir, lass uns an 1970 anknüpfen und wieder ein Taxi nach Leipzig schicken.

Adolph: Ich habe schon nachgedacht. Das ist ja nicht nur Ehre, sondern auch Verantwortung. Es könnte einen das Gefühl überkommen, man müsse alles jubiläumsmäßig machen, also von allem mehr Zutaten nehmen. Zwei Kommissare, fünf Täter, hundert Autos, zig originelle Drehorte. Doch auch bei den Jubiläumstorten ist es so, dass die größeren nicht unbedingt besser schmecken müssen. Wir haben eine kleinere gemacht – aber mit zwei Kommissaren.

STANDARD: Was gefällt Ihnen am "Tatort"-Format?

Alexander Adolph, 51, verfasste während seines Jus-Studiums in München Features und Hörspiele für das Radio. Seit 2002 unterrichtet er an der Hochschule für Fernsehen und Film München, an der Filmschule Köln sowie an der Filmakademie Baden-Württemberg. Sein erstes "Tatort"-Drehbuch schrieb er im Jahr 1996 für den WDR.

Zum Thema

Zum 1.000. "Tatort": Alles über 46 Jahre Mord und Totschlag

Grafik

"Tatort"-Kommissare": Wer wo seit wann ermittelt