Hamilton Schnellster zum Trainings-Auftakt

Verstappen Zweiter – Erster Titelanwärter Rosberg Dritter

Sao Paulo – Nico Rosberg hat im ersten Freien Training zum möglicherweise titelentscheidenden 20. Saisonrennen der Formel 1 den dritten Platz belegt. Der deutsche WM-Spitzenreiter musste sich am Freitag auf dem Autodromo Jose Carlos Pace von Sao Paulo in seinem Mercedes Teamkollege Lewis Hamilton sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen geschlagen geben.

Titelverteidiger Hamilton, der aus eigener Kraft die WM nicht mehr gewinnen kann, war 0,230 Sekunden schneller als Rosberg. Verstappens Rückstand auf den Briten betrug 0,096 Sekunden.

Bei diesem Ausgang im Rennen am Sonntag wäre die Entscheidung um die WM auf das Finale zwei Wochen später in Abu Dhabi vertagt. Rosberg kann mit einem Sieg, gegebenenfalls aber auch schon mit Rang sechs den Titel beim Großen Preis von Brasilien holen. Er hat vor dem 20. von 21 Rennen 19 Punkte mehr als Hamilton. In den vergangenen beiden Jahren siegte Rosberg in Brasilien. (APA; 11.11.2016)