Politologin Elham Manea: "Keine Sonderrechte für Muslime"

Manea: Raif Badawi steht exemplarisch dafür, dass viele Menschen in der arabischen und islamischen Welt für die Universalität der Menschenrechte kämpfen. Autoritäre Regimes wie in Saudi-Arabien und im Iran benutzen Religion als Vorwand, um ihre Herrschaft zu legitimieren und Kritiker mundtot zu machen.

STANDARD: Welche Rolle spielt das Genderthema bzw. welche Rolle spielen Frauen im Zusammenhang mit islamistischer Radikalisierung? Werden muslimische Frauen politisch instrumentalisiert? Ein paar der Konfliktthemen – etwa das Kopftuch für minderjährige Mädchen, die Vollverschleierung mit Burka und Nikab in europäischen Ländern, Schwimmverbote für Mädchen etc. – werden ja buchstäblich über den weiblichen Körper abgehandelt.

Manea: Im Umgang mit dem Islam und in der Unterscheidung zum Islamismus herrscht immer noch große Unsicherheit vor. Die Manifestationen des politischen Islams werden aus Angst, der Islamphobie bezichtigt zu werden, ausgeblendet. Man möchte gutmeinend Entgegenkommen signalisieren, was aber meistens das Gegenteil von gut ist.

Manea: Das Muster, das ich in Großbritannien beobachtet habe, zeigt sich zunehmend auch hier: Es fängt damit an, dass muslimische Schüler ihren Lehrerinnen nicht die Hand geben wollen. Dann weigern sie sich, am Musik- und Kunstunterricht teilzunehmen, fordern separate Gebetsräume, Eltern verlangen, dass sieben- und achtjährige Mädchen Kopftuch tragen. Und dann kommt der Ruf nach der Anwendung von Schariagesetz in familiären Angelegenheiten. Das ist ein typisches Anliegen von Islamisten und fester Bestandteil ihrer Agenda.

STANDARD: Sie warnten in einem "Zeit"-Interview: "Es gibt in der Schweiz Anzeichen einer zunehmenden Islamisierung." Wo sehen Sie die bzw. steht Ihr Schariabuch damit in einem Zusammenhang?

STANDARD: Wie viele solcher Schariagerichte gibt es heute in Großbritannien bzw. was konkret muss man sich darunter vorstellen?

STANDARD: Es wurden jahrzehntelang über das politische Spektrum hinweg Fehler gemacht. Eine falsch verstandene Toleranz und Politik des Multikulturalismus führte zu weitreichenden Zugeständnissen in Bezug auf Gruppenrechte von Minderheiten. Zugleich wurden viele staatliche Aufgaben an Nichtregierungsorganisationen abgegeben und damit die Kontrolle darüber verloren.

Elham Manea, eine feministische, muslimische Politikwissenschafterin, hat "auch Angst" und will daher umso mehr kämpfen – gegen die weltweite Ausbreitung des Islamismus und für universelle Menschenrechte. Vier Jahre lang hat sie in Großbritannien "Schariagerichte" analysiert. Im STANDARD-Interview fordert sie, dass es für religiöse Minderheiten keine Sonderrechte geben dürfe.

ZUR PERSON

Elham Manea, 1966 in Ägypten in eine jemenitische Diplomatenfamilie geboren, wuchs in Marokko, Deutschland, im Iran und im Jemen auf, studierte in Kuwait und in den USA Politikwissenschaften und lehrt derzeit an der Uni Zürich. Seit 2005 berät die jemenitisch-schweizerische Doppelstaatsbürgerin internationale Organisationen wie etwa die Weltbank zu den Themen Frauenrechte bzw. Politik und Entwicklung.

Am Dienstag, 15. November (18 Uhr, Albert-Schweitzer-Haus, Garnisongasse 14-16, 1090 Wien), diskutiert sie auf Einladung des Instituts für Islamische Studien der Universität Wien mit Ednan Aslan, Professor am Institut für Islamische Studien, und Menschen- und Frauenrechtsexpertin Nele Schütze (Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse) über "Schariagerichte und ihre Folgen am Beispiel Großbritanniens – Paralleljustiz in Europa?".

Homepage von Elham Manea