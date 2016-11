Sky startet Kampagne mit Elyas M’Barek

Idee und Konzeption stammen von Serviceplan Campaign X München

Wien – Schauspieler Elyas M’Barek steht im Zentrum der Weihnachtskampagne von Sky, die sich um einen 30-sekündigen TV-Spot dreht.

Entstanden ist er Ende September in den Bavaria Studios unter der Regie von Bora Dağtekin, der in "Türkisch für Anfänger" sowie in "Fack ju Göhte" und "Fack ju Göhte 2" Regie führte. Idee und Konzeption kommen von Serviceplan Campaign X München. (red, 11.11.2016)

sky österreich

Credits:

Sky Deutschland: Friedemann Flaig, Director Brand & Proposition Communications | Hauptverantwortlich bei Sky Österreich: Walter Fink, Director Marketing | Idee und Konzeption stammen von Serviceplan Campaign X München (Kreativgeschäftsführer: Hans-Peter Sporer) | Regie: Bora Dağtekin | Produktion: Neverest und oki films | Postproduktion: Sunday Digital GmbH | Media Agentur: MediaCom Wien