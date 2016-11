"Rogue One": Neuer "Star Wars"-Trailer begeistert Netz

Der Film soll am 16. Dezember in die Kinos kommen

Ein frisch erschienener Trailer für "Rogue One: A Star Wars Story" verrät neue Details über die Handlung des Films, das als Spin-Off der klassischen "Star Wars"-Reihe die Wartezeit auf Episode 8 verkürzen soll. Der Trailer ist Teil der internationalen Marketingkampagne, der letzte US-Trailer war bereits vor einigen Wochen erschienen.

joblo movie trailers

Im Trailer sieht man, wie Heldin Jyn Erso versucht, die Pläne für eine hochgeheime Superwaffe zu stehlen versucht. Außerdem gibt es Flashbacks in Jyns Kindheit zu sehen. "Wir werden die nächste Chance ergreifen, und die nächste, bis wir gewinnen, oder alle Chancen vergeben sind", sagt die Widerstandskämpferin am Schluss des Trailers. Der Film soll am 16. Dezember in die Kinos gelangen. (red, 11.11.2016)