Peter Weiss: Der Autor als politischer Aktivist

Neuerscheinungen zu Peter Weiss (1916-1982), dem Autor der "Ermittlung" und der "Ästhetik des Widerstands", der am 8. November 100 Jahre alt geworden wäre

Wien – England, Amerika, Ihr habt es besser! Dort ist die Biografie eine hochgeschätzte Gattung. Über jede Dichterin und jeden Autor gibt es dort eine, wenn nicht mehrere Lebensbeschreibungen. Englische und amerikanische Verlage gewähren Biographen viel Raum. So sind diese Dichterbiografien oft umfangreich; Michael Holroyd durfte vor 30 Jahren vom Leben George Bernard Shaws gar in vier dicken Bänden erzählen.

Auch hierzulande gibt es inzwischen hervorragende Biographien, über Elias Canetti, Thomas Bernhard, Ringelnatz, die Ebner-Eschenbach. Über viele andere aber sucht man vergeblich aufklärende, psychologisch erhellende, analytisch einfühlsame und sprachlich glänzende Darstellungen. Wo etwa sind die profunden Biografien über Friedrich Torberg, über Hilde Spiel?

Über Peter Weiss, den am 8. November 1916 geborenen und am 10. Mai 1982 verstorbenen deutschen Autor, erschien 2007 eine Lebensbeschreibung von 300 Seiten, in der das Westdeutschland nach 1945 mit distanziertem Unverständnis nachgezeichnet wurde. Nun gibt es zwei neue Porträts von Weiss, bis in die späten 1980er noch viel gelesen, Emigrant in Schweden, Maler, Filmer, Autor von Die Ästhetik des Widerstands, eines deutschen Mammutromans des 20. Jahrhunderts. Der heute genau unbekannt ist wie Brochs Tod des Vergil, Jahnns Fluß ohne Ufer oder Güterslohs Sonne und Mond.

Der Autor als politischer Aktivist

Der auf dem Umschlag als "Biografie" annoncierte Band des deutsch-schwedischen Neuzeithistorikers Werner Schmidt aus Stockholm, geboren 1944, ist alles, nur keine Biografie. Schon auf der Titelseite liest man einen anderen Untertitel: "Leben eines kritischen Intellektuellen". Was nicht richtiger ist. Korrekt wäre: "Der Autor als politischer Aktivist". Denn Schmidt hat eine Analyse des Marxisten Peter Weiss aus marxistischer Sicht zu Papier gebracht. Das angeblich unbekannte neue Material: schwedische Zeitungstexte und die Autobiografie der Weiss-Witwe Gunilla Palmstierna-Weiss von 2012. Das ist herzlich wenig.

Viel erschwerender: Das Buch entpuppt sich als Abhandlung auf Dissertationsniveau, mit entschiedener Schlagseite. Denn vor lauter marxistischer Panzerung, vor allem im letzten Drittel, als Weiss sich als Kämpfer für die sozialistische Revolution wider den US-Imperialismus bekannte, um dann in der DDR zensiert zu werden, kann das Buch kaum laufen. Der Mensch Peter Weiss? Kurios abwesend. Noch kurioser, anno 2016 beinharte marxistische Terminologie der Siebziger Jahre vorgesetzt zu bekommen. Am merkwürdigsten: dass sich ein Geschichtsprofessor jeder zeithistorischen Einbettung verweigert – kaum jemals gibt es so etwas wie "Kontext". Dafür jede Menge Verkürzungen und Verfälschungen.

Hate der Suhrkamp Verlag einfach ein schlechtes Gewissen, in den letzten zehn Jahren einen Stammautor stiefmütterlich behandelt zu haben? Tagebücher und Korrespondenzen von Weiss erschienen seither in unterschiedlichen Verlagen. Nur nicht bei Suhrkamp. Dieses Buch aber ist ein horribler Bärendienst. Wer solche "Freunde" wie Schmidt hat, muss keinen Feind mehr fürchten.

Anekdote statt Analyse

Ähnliche editorische Schlamperei prägt auch das Peter-Weiss-Porträt Birgit Lahanns. Auf dem Umschlag als "Der heimatlose Weltbürger" annonciert, fehlt dieser Untertitel auf der Titelseite. Im Inneren sind viele Namen falsch geschrieben. 25 Jahre arbeitete Lahann für den Stern. Und hat das gemacht, was Schmidt scheute – sie traf Gunilla Palmstierna-Weiss, die Witwe. Zwei Gespräche plus Unterhaltungen mit Wolf Biermann, Rolf Hochhuth und Heiner Müller bilden das dramaturgische Rückgrat dieses Buches, das in einem putzmunteren Magazinstil daherkommt. Sie konzentriert sich zur Gänze auf die Privatperson. Dabei huldigt Lahann dem journalistischen Prinzip Anekdote statt Analyse – und bloß kein Archivbesuch! So lacht, kocht, flirtet Weiss hier, ist, 1972 nochmals Vater geworden, ein hingebungsvoller Märchenerzähler. Lahann sitzt naiv nacherzählend literarischen Auto-Mystifikationen auf. Als allererster Einstieg ist dieser Band geeignet, für mehr nicht.

Dann also doch gleich Peter Weiss lesen? Gar Neues von ihm lesen, zumindest Neues für jene, die des Schwedischen nicht mächtig sind? Das verheißt Dem Unerreichbaren auf der Spur mit publizistischen Texten aus 30 Jahren, erstmals ins Deutsche übersetzt. Was und wen entdeckt man hier? Doch wieder den altbekannten Weiss, anfangs noch surrealistisch verspielt, dann stockdogmatisch, später resigniert, weil sich Marx-Texte einfach nicht mit den Breschnew- und Honecker-Staaten in Übereinstimmung bringen ließen. Man stößt hier auf das, was ihm Hans Magnus Enzensberger fröhlich-zynisch attestierte: Mangel an Ironie, dogmatische Ernsthaftigkeit.

Die große Biografie über Peter Weiss fehlt bis heute. Klug, abgewogen, wohl informiert und 700 Seiten stark. (Alexander Kluy, 12.11.2016)