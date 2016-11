Die Filmstarts der Woche

foto: thimfilm

Die Nacht der 1000 Stunden (A/LUX/NL 2016, 92 min)

Regie: Virgil Widrich

Mit: Laurence Rupp, Amira Casar, Johann Adam Oest, Elisabeth Rath

Schauplatz von "Die Nacht der 1000 Stunden" ist das Wiener Palais der Großindustriellenfamilie Ullich. Die Firma ist im Umbruch, beanspruchen doch sowohl der junge Philip (Laurence Rupp) als auch dessen Cousin und schlagender Burschenschafter Jochen (Lukas Miko) die Kontrolle für sich. Just, als Tante Erika die entscheidende Unterschrift für die Firmenübergabe an Philip unterschreiben will, fällt sie tot um – und erscheint kurz darauf an der Seite weiterer verstorbener Ahnen im Haus. für "Die Nacht der 1000 Stunden" haben Regisseur Virgil Widrich und Kameramann Christian Berger – beide zuvor Oscar-nominiert – zusammengearbeitet.