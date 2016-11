Trumps Wahlsieg: "Was sagen wir den Kindern?"

Angst, Spott und Enttäuschung: Wie sich das Klima von Trumps Politik, rassistische Aussagen und Fremdenfeindlichkeit auf Kinder auswirken

Im August erzählte mir eine Freundin beim Biertrinken in Brooklyn: "Ich habe heute zwei Schüler an Trump verloren." Ich dachte erst, sie meinte zwei Schüler hätten sich für Trump ausgesprochen. Nein, sagte sie, es sei noch schlimmer. Die Schüler stammen aus Mexiko, und ihre Familien haben sich entschlossen, dass es für sie in den USA zu gefährlich ist. Sie sind vor dem Beginn des neuen Schuljahres zurückgezogen.

Besorgte Fragen von Schülern

In den letzten Monaten, bevor Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten gewählt wurde, hörte ich ständig berichte von Eltern, Lehrern, und anderen Bekannten, dass es den Kindern in Amerika nicht gut ging. Nach eine Umfrage unter rund 2.000 Schullehrer berichtete das Southern Poverty Law Center im April, dass die Präsidentschaftswahl – damals noch in der Vorwahlphase – "alarmierende Furcht und Ängstlichkeiten" bei nicht-weißen Kinder erzeugt hat. Zwei Drittel der Erzieher gaben an, sie hätten besorgte Fragen von Schülern aus bekommen, die einer Minderheit angehören. Unter vielen dieser Kindern war die Angst vor Deportierungen groß, sie fürchteten auch um ihre persönliche Sicherheit.

Muslimische Kinder als Terroristen bezeichnet

Untere anderen Kindern, das Gegenteil – sie haben das Wort Trump als Spott gegen Klassenkollegen aus Minderheiten verwendet und etwa muslimische Kinder als Terroristen bezeichnet. Das ganze Phänomen wurde als "Trump-Effekt" bezeichnet.

"Wir müssen gehen!"

Ein New Yorker Freund von mir hat einen 7-jährigen Sohn, der jüdisch und schwarz ist. Als seine Frau am Mittwochmorgen dem Kind erzählte, dass Trump gewonnen hat, brach er in Panik aus. "Was? Wir müssen gehen. Wir müssen von hier weg und woanders hin. Wir müssen gehen!"

"Er glaubt, Trump wird Gesetze speziell gegen ihn erlassen, weil er nicht weiß oder christlich ist", sagte mein Freund. Obwohl er noch ein Kind ist, macht er sich Gedanken über Politik. Zuhause reden die Eltern über ihre Ängste, und seine jüdische Schule in Manhattan achtet seit jeher besonders auf Sicherheit.



Die ersten 24 Stunden Trump

Shaun King, ein Journalist, der für "The New York Daily" News über Straf- und Zivilrecht schreibt, hat am Donnerstag angefangen, Berichte von Belästigungen und Hassverbrechen auf Twitter zu posten. "Ich habe ungefähr 100 von solchen Nachrichten Heute bekommen. Kinder so jung wie im Kindergarten werden belästigt und denen wird gesagt, dass sie deportiert werden," schrieb King. In einem kurzen Video sind Schüler in Pennsylvania zu sehen, die Trump-Plakaten tragen und "White Power" anstimmen.

1. At York Tech High School in PA white students literally walked down the hall chanting "white power" while holding Donald Trump signs. pic.twitter.com/vk8h0uKcD4 — Shaun King (@ShaunKing) November 10, 2016

Auf der Twitter-Seite "Day 1 In Trump's America" sammelt der Journalist Insanul Ahmed auch andere Beispiele "rassistischer Episoden", die sich seit der Wahl am Dienstag ereignet haben. Die gesammelten Tweets beschreiben Alltagsrassismen oder Angriffe auf Angehörige von Minderheiten. Es ist nicht möglich zu überprüfen, ob jeder dieser Übergriffe und jede Anfeindung tatsächlich passiert ist. Aber dass diese Seite sehr viel Zuspruch findet und in den sozialen Medien oft geteilt und diskutiert wird, erzählt viel über die aktuelle Stimmung in einem Teil der Gesellschaft nach Trumps Wahlsieg.



Trump als schlechtes Beispiel

Natürlich sind nicht alle Kinder von solchen Episoden getroffen. Aber auch für andere Eltern, die nicht unbedingt um ihre Sicherheit fürchten, war Trumps Sieg am Dienstag schwer zu erklären. Wie erklärt man seinem Kind, dass man auf die Rechte von Frauen und Minderheiten und Gegnern achten soll, wenn der neue Präsident nur das Gegenteil davon gemacht hat?

In einem "Huffington Post"-Artikel fragt die Lehrerin Ali Michael: "Was sagen wir den Kindern?" Ein Teil ihrer Antwort: "Sagen Sie ihnen, Bigotterie ist kein demokratischer Wert, und dass es an ihrer Schule nicht geduldet wird."

Eine andere Freundin sagte mir, sie wäre glücklich, dass ihre eineinhalbjährige Tochter noch zu jung sei, um es ihr erklären zu müssen. "Aber ich bin für sie erschüttert", erklärte sie. "Ich war sehr aufgeregt, dass sie in einer Welt aufwachsen würde, in der sie immer glauben konnte, dass sie Präsidentin werden könnte. Stattdessen lautet die Botschaft jetzt: Du kannst die qualifiziertesten Frau im Raum sein, und ein großer Rüpel wird dich immer noch schlagen." (Stephanie Russell-Kraft, 11.11.2016)