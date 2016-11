Krisenkolumne: Genial kochen mit Jamie Gulliver

Rabattaktionen mit Ratespaß

Nein, in dieser Kolumne ist diesmal von Donald Trump mit keinem Wort die Rede, dafür aber von einer Rabattaktion, mit der der Interspar-Konzern seine Kunden bis zum 14. 1. 2017 erfreut.

Gegen 15 Treuepunkte gibt es satte Preisabschläge auf diverse Messer aus der Jamie-Oliver-Kollektion; das spülmaschinengeeignete Santokumesser mit dem ergonomisch geformten ABS-Griff beispielsweise kann man schon um 9,99 € anstatt der regulären 49,95 € erwerben. Das hört der Krisenkolumnist als alter Freund ergonomisch geformter ABS-Griffe besonders gerne!

Damit nicht genug. Als besonderen Leckerbissen offeriert Interspar seinen treuen Kunden ein Preisausschreiben, bei dem es sieben Nächte im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf zu gewinnen gibt. Nur: Hier haben die Götter (bzw. die Interspar-Ratefüchse) den Schweiß vor den Erfolg gesetzt!

Wer den Preis nämlich gewinnen will, muss zuerst die Frage beantworten, welche Marke sich im Mittelpunkt dieser Treueaktion befindet. Zur Auswahl stehen a) Jamie Lolliver, b) Jamie Gulliver und c) Jamie Oliver.

Nachdem der Name Jamie Oliver in der Interspar-Messer-Broschüre gefühlte vier Dutzend Mal auftaucht, wird man hier nicht von einer wirklich harten Ratenuss sprechen können. Es sei denn, Interspar arbeitet mit dem Überschmäh und klärt uns nachträglich auf, Jamie Oliver sei ein Künstlername für Jamie Gulliver. Ist aber wenig wahrscheinlich, und das ist auch gut so.

Schließlich will man es als Rätselrater nicht mit Rätseln zu tun bekommen, bei denen man sich den Kopf über Gebühr zerbrechen muss, sondern mit solchen, die einem mehr oder minder schnell ein Erfolgserlebnis bescheren.

Hier ein paar Beispiele:

1) Wie heißt der scheidende österreichische Bundespräsident? a) Heinz Bäcker b) Heinz Fischer oder c) Heinz Schneider

2) Wie heißt ein südliches Bundesland? a) Steiermark b) Eiermark oder c) Geiermark

3) Wie lautet die Abkürzung des Vornamens von Heinz-Christian Strache? a) HC b) PC oder c) WC

4) Welche Namen trägt der Nachwuchs von Jamie "Naked Chief" Oliver? a) Poppy Honey Rosie Oliver b) Petal Blossom Rainbow Oliver c) Buddy Bear Maurice Oliver oder d) Daisy Boo Pamela Oliver. Viel Spaß beim Raten!

(Christoph Winder, 11.11.2016)