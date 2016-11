Vogelgrippe: Vorarlberger Hausgeflügel mit H5N8-Virus infiziert

Hochansteckendes Virus wurde bei Proben aus einem Vorarlberger Betrieb nachgewiesen – Weiterer Verdachtsfall gemeldet

Bregenz – Der am Donnerstag gemeldete Verdachtsfall auf Vogelgrippe bei Hausgeflügel hat sich erhärtet. Bei den an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) geschickten Proben aus einem Vorarlberger Betrieb am Bodensee wurde das hochansteckende H5N8-Virus nachgewiesen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Der gesamte Bestand des Geflügelzüchters wird nun gekeult. Soll heißen: Die Nutztiere werden getötet, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen.

Der Freiland-Putenmastbetrieb am Bodenseeufer, der in unmittelbarer Nähe des Fundorts der positiv getesteten Wildvögel liegt, wurde umgehend vom Amtstierarzt gesperrt. Die Tiere des Geflügelbestands werden nun tierschutzgerecht gekeult, die Tierkadaver unschädlich beseitigt und der Betrieb anschließend gereinigt und desinfiziert. Für Konsumenten bestehe keine Gefahr, hieß es vom Gesundheitsministeriums. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass H5N8 für den Menschen gefährlich sei.

Drei Kilometer Schutzzone

Um den betroffenen Betrieb werden nun eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern und eine Überwachungszone im Radius von mindestens zehn Kilometern gezogen. Innerhalb der Schutzzone werden alle geflügelhaltenden Betriebe amtstierärztlich untersucht.

Weiterer Verdachtsfall in Vorarlberg

Freitagmittag wurde in Vorarlberg ein weiterer Verdachtsfall bei Hausgeflügel gemeldet. Es handle sich um einen anderen Betrieb als den, bei dem zuvor H5N8 nachgewiesen wurde, sagte Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) im ORF-Radio Vorarlberg.

Proben der toten Tiere seien an die Ages geschickt worden, das Untersuchungsergebnis liege aber noch nicht vor. Angesichts der Verbreitung der Vogelgrippe hat das Land am Freitagnachmittag kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt.

Stallpflicht in Vorarlberg

Um Mitternacht ist in Vorarlberg die vom Gesundheitsministerium erlassene Geflügelpestverordnung in Kraft getreten. Sie sieht eine Stallpflicht für Hausgeflügel und andere als Haustiere gehaltene Vögel vor. Betroffen sind elf Bodensee-Anrainergemeinden, darunter die Landeshauptstadt Bregenz. Bregenz, Fußach, Gaißau, Hard, Höchst, Hörbranz, Kennelbach, Lauterach, Lochau, Lustenau und Wolfurt hat das Ministerium aufgrund ihrer Lage als Gebiete mit erhöhtem Risiko ausgewiesen. Wie viele Geflügelhalter dort angesiedelt sind, war vorerst nicht zu erfahren.

Bezugnehmend auf die Verordnung des Bundes strich das Land die Bedeutung des Trinkwassers für das Hausgeflügel hervor. Es darf sich dabei nicht um Oberflächenwasser handeln, zu dem Wildvögel Kontakt haben, hieß es in einer Presseaussendung. Außerdem müssen vor dem Betreten eines Stalles die Straßenschuhe desinfiziert oder beim Stalleingang gegen Stallschuhe ausgetauscht werden. Bei Auffälligkeiten bei Geflügel und Hausvögeln – etwa wenn die Tiere die Futter- und Wasseraufnahme verweigern, keine oder verformte Eier legen – ist zudem sofort die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu informieren.

Sechs Länder betroffen

Das H5N8-Virus hat sich mittlerweile in Europa weiter ausgebreitet. Betroffen sind sechs Länder. Neben Österreich sind das Deutschland, die Schweiz, Dänemark, Ungarn und Polen. (APA, red, 11.11.2016)