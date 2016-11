FAZ.net überträgt die Schach-WM live im Netz

Das Duell zwischen Magnus Carlsen und Herausforderer Sergey Karjakin beginnt Freitag um 19 Uhr

Wien – Magnus Carlsen (25) und Sergej Karjakin (26) spielen ab Freitag in New York um den Titel Schachweltmeister. Das Duell übertragt das deutsche Portal FAZ.net live im Netz. Start ist am Freitag um 19 Uhr. Carlsen versus Karjakin ist auf zwölf Partien bis 28. November angesetzt.

Einen Premium-Zugang mit weiteren Funktionen bekommen User über die offizielle Seite der Schach-WM 2016 unter worldchess.com. Kostenpunkt: 15 Dollar. (red, 11.11.2016)