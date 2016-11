Brasilien fertigt Argentinien 3:0 ab

Fünfter Sieg im fünften Spiel unter neuem Trainer Tite

Belo Horizonte – Brasilien kann nach einem 3:0-(2:0)-Sieg gegen den Erzrivalen Argentinien für die Fußball-WM in Russland planen, während sich die Krise der Albiceleste weiter zuspitzt. Im südamerikanischen Klassiker war die unter dem neuen Trainer Tite auch im fünften Spiel siegreiche Selecao in Belo Horizonte klar überlegen.

Besonders Neymar brillierte, während Lionel Messi bei seinem Comeback einen bitteren Abend erlebte und glücklos spielte. Messi hatte im Sommer nach der Finalpleite bei der Copa America gegen Chile seinen Rücktritt erklärt, ließ sich aber wieder umstimmen.

Für Trainer Edgardo Bauza wird es nun eng. Brasilien bleibt Erster, Argentinien muss als Sechster um die Qualifikation für die WM 2018 bangen. Coutinho vom FC Liverpool mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Winkel (24.) und Neymar (45.) nach Vorlage von Gabriel Jesus sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. "Heute haben wir uns selbst übertroffen. Die Fans haben uns von der ersten Minute an unterstützt, wir reisen sehr glücklich ab", meinte Coutinho jubelnd.

Als Paulinho in der 59. Minute nach einer Konfusion in der Abwehr Argentiniens das 3:0 schoss, gab es für Trainer Tite kein Halten mehr. Er spurtete zur Jubeltraube an der Eckfahne und stach mit seinem weißen Hemd aus dem gelben Knäuel heraus. Für Neymar war es das vierte Tor in der WM-Qualifikation. Mit fulminanten Dribblings und vielen starken Szenen war der 24-jährige Spieler des Abends. Mittlerweile ist Neymar als Nummer vier im Allzeit-Ranking bei 50 Toren in 74 Spielen für die "Selecao" angelangt, den Rekord hält Pele (77) vor Ronaldo (62) und Romario (55).

Erfolgreiche Rückkehr in das Mineirao-Stadion

856 Tage nach der 1:7-Niederlage im Halbfinale der Fußball-WM 2014 gegen Deutschland feierte Brasilien damit auch eine erfolgreiche Rückkehr in das Mineirao-Stadion in Belo Horizonte und besiegte das Trauma. Bei der Anreise hatte Neymar seine argentinischen Mitspieler vom FC Barcelona, Lionel Messi und Javier Mascherano, mit seinem Privatflugzeug von Sao Paulo nach Belo Horizonte mitgenommen, und ihnen damit ein mehrstündiges Warten auf einen Anschlussflug erspart.

Argentinien hatte zu Beginn sogar noch die besseren Chancen, mitten in die Drangperiode fiel das Führungstor Brasiliens. "Das Tor hat uns schwer getroffen, bis dahin haben wir es eigentlich gut gemacht", meinte Lucas Biglia von Lazio Rom: "Ich bin traurig, sauer und besorgt." Auch Messi geriet ins Grübeln. "Wir haben die Talsohle erreicht, aber wir sind noch am Leben. Wir sind verantwortlich für die beschissene Situation, in der wir uns befinden. Wir wissen, dass die Fans mehr von uns erwarten, wir brauchen Geduld."

Brasilien führt die Tabelle mit 24 Punkten vor Uruguay (23) an, das Ecuador in Montevideo mit 2:1 besiegte. Dritter ist Kolumbien (18) nach einem 0:0 gegen Chile. Die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft Russland. Der Fünfte, derzeit Chile, kann sich über einen interkontinentalen Play-off-Vergleich qualifizieren.

Am kommenden Dienstag trifft Argentinien auf Kolumbien und braucht einen Sieg. Bei Chile muste Tormann Claudio Bravo von Manchester City in der 64. Minute verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Arturo Vidal vom FC Bayern München wurde behandelt und schließlich kurz vor Spielende ebnenfalls ausgewechselt. Vidal beschwerte sich anschließend über die Bedingungen in der Karibikstadt Barranquilla, wo 36 Grad herrschten und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wegen eines Stromausfalls streikte in der Kabine der Chilenen die Klimaanlage.

Chile ist hinter dem punktgleichen Team aus Ecuador mit 17 Punkten Fünfter. Hinter Argentinien (16) auf Platz sechs liegt Paraguay nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Peru (8.) mit 15 Punkten auf Platz sieben. Venezuela (9.) schlug in der fünften Partie des Abends Bolivien mit 5:0, das als Schlusslicht kaum noch Chancen hat. (APA, 11.11.2016)

Ergebnisse:

Kolumbien – Chile 0:0



Uruguay – Ecuador 2:1 (2:1)

Tore: Coates (12.), Rolan (45.) bzw. Caicedo (44.)



Paraguay – Peru 1:4 (1:0)

Tore: Riveros (9.) bzw. Ramos (48.), Flores (71.), Cueva (78.), Benitez (84./Eigentor)



Venezuela – Bolivien 5:0 (2:0)

Tore: Koufatti (3.), Martinez (11.,67., 70.), Otero (75.)

Brasilien – Argentinien 3:0 (2:0)

Tore: Coutinho (24.), Neymar (45.), Paulinho (59.)