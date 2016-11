Neue Studie: USA verfehlen Klimaziele

Ohne neue Maßnahmen werden laut den Studienautoren die weltweiten Temperaturen bis Ende des Jahrhunderts um 3,6 Grad steigen

Marrakesch/Washington – Die USA werden ihre selbstgesteckten Klimaziele verfehlen, selbst wenn der neugewählte Präsident Donald Trump die umweltpolitischen Anstrengungen nicht zurückdreht. Das zeigt eine Studie, die am Donnerstag anlässlich der UN-Klimakonferenz in Marrakesch veröffentlicht wurde.

Wenn keine zusätzlichen Maßnahmen beschlossen würden, werde das Niveau der umweltschädlichen Emissionen in den USA bis 2030 auf dem heutigen Niveau stagnieren, sagte der Mitbegründer des Kölner New-Climate-Instituts, Niklas Höhne. Mit der Unterzeichnung des Pariser Abkommens von 2015 hatten sich die USA verpflichtet, die Emissionen gegenüber dem Jahr 2005 um 26 bis 28 Prozent zu verringern.

Trump beschrieb den Klimawandel im Wahlkampf als "Falschdarstellung" der chinesischen Regierung. Er kündigte mehrfach an, das Pariser Abkommen neu verhandeln oder nicht erfüllen zu wollen.

Gute Entwicklungen in China und Indien

Die in Marrakesch veröffentlichte Studie führt zu dem Schluss, dass die weltweiten Temperaturen ohne neue Maßnahmen gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 3,6 Grad steigen werden. Wenn alle Staaten ihre bereits eingegangenen Verpflichtungen einhalten, reduziert sich der Vergleichswert auf 2,8 Grad. Die international angestrebte Marke liegt bei höchstens 2,0 Grad.

"Ermutigende" Entwicklungen stellten die Autoren der Studie in China und in Indien fest, die verstärkt auf erneuerbare Energien setzen und sich von der Kohleindustrie verabschieden.

Schock nach Wahl

Bei der Weltklimakonferenz in Marrakesch löste der Wahlsieg von Donald Trump Entsetzen aus, selbst Tränen wurden gesehen. Der Delegationsleiter der Pazifikinsel Tuvalu, die durch den Klimawandel vom Untergang bedroht ist, brachte es auf den Punkt: Es werde nicht nur mehr Hürden beim Klimaschutz geben, sagte Ian Fry. Trumps Wahl könne einen Domino-Effekt auf andere Nationen haben.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Kohle-, Öl- und Gasindustrie wiederzubeleben. Er hat den Klimawandel insgesamt als Lüge bezeichnet, die vor allem von China verbreitet werde, um den USA zu schaden. China ist der weltgrößte Produzent von Treibhausgasen. In den vergangenen Jahren war dort ebenso wie in den USA unter Barack Obama die Überzeugung gewachsen, dass gegen den Klimawandel vorgegangen werden müsse.

Beide Staaten belauerten sich jedoch und warteten mit konkreten Schritten gerne so lange, bis der jeweils andere einen voranging. Hintergrund war die Angst, dass durch Klimaauflagen der Industrie im Wettbewerb geschadet werden könne.

Obama: Auflagen gegen Kohlebranche

Nachdem Obama vor der Weltklimakonferenz von Paris mit Auflagen gegen die Kohlebranche vorgegangen war, zog China mit Ankündigungen nach. Am Ende stimmten vor einem Jahr beide dem Weltklimavertrag zu. Und beim G-20-Treffen im September traten sie sozusagen Hand in Hand auch formal dem Vertrag bei, der damit noch vor der US-Wahl in Kraft treten konnte. Nach UN-Regeln kann ein Staat erst nach vier Jahren wieder austreten.

Dieser Gleichschritt könnte jetzt in ein Stolpern, einen Stillstand oder gar einen Rückschritt übergehen, fürchten Klimaschützer. Andere große Staaten wie Indien würden dann ebenfalls ihre Bemühungen einschränken.

Dies deutet sich bereits in unmittelbarer Nachbarschaft der USA an: Kanada hatte nach einem Regierungswechsel gerade erst seine Rolle als Bremser bei den Klimaverhandlungen aufgegeben. Das Land mit seiner großen Öl- und Kohleindustrie will eigentlich eine Kohlenstoffsteuer einführen, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen.

Doch Ministerpräsident Justin Trudeau trifft jetzt damit auf noch größeren Widerstand, wo der Nachbar vor einem Kurswechsel steht. Die Steuer mache nun keinen Sinn mehr, wo der größte Konkurrent nicht mehr mitziehe, sagt der Ministerpräsident der Öl- und Gasförderregion Saskatchewan, Brad Wall.

Auswirkungen in Deutschland schon spürbar

Eine Entwicklung, auf die auch die Finanzmärkte setzten: Aktien von Öl- und Gasproduzenten legten nach Trumps Wahl weltweit zu, die aus der Ökostrombranche brachen ein. Stephanie Pfeifer, Chefin einer europäischen Investorenorganisation mit 13 Milliarden Euro Anlagevermögen, sagt zwar, die Ökobranche sei inzwischen zu groß und der Trend unumkehrbar. Die Kohle sei von den Erneuerbaren als weltgrößter Energielieferant abgelöst. Die Windbranche in den USA ist zudem gerade in den Staaten des Mittleren Westens und in Texas besonders stark. In diesen republikanischen Hochburgen würden Subventionskürzungen für Windräder gerade die Trump-Wählerschaft der Arbeiter in der Stahlbranche treffen.

Auch in Deutschland sind schon Auswirkungen der Trump-Wahl im Bereich Klimapolitik spürbar. In Regierungskreisen hieß es, die Bergbau-Gewerkschaft IG BCE und der Industrieverband BDI wollten den umstrittenen "Klimaschutzplan 2050" auch deshalb entschärfen, weil in kommenden Jahren ohnehin neue Forderungen kämen: Grüne, Linke und eine breite Bewegung von Umweltgruppen würden den Druck erhöhen, damit Deutschland die Lücke schließen helfe, die die USA beim Klimaschutz hinterlassen. (APA, Reuters, 10.11.2016)