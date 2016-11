Katar will Alkohol in WM-Stadien verbieten

Endrunde 2022 soll arabische und islamische Kultur und Werte widerspiegeln

Doha – Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2022 in Katar will Alkohol in den Stadien verbieten. "Persönlich bin ich dagegen, dass Alkohol in den Stadien und in deren Umfeld ausgeschenkt wird", sagte der Generalsekretär des Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi, in einem Interview mit der katarischen Zeitung Al-Sharq. Die WM werde arabische und islamische Kultur und Werte widerspiegeln.

In dem Wüstenemirat Katar gilt ein striktes Alkoholverbot für öffentliche Plätze und Straßen. Nur in einigen Hotels kann man Alkohol kaufen. Auch bei der WM solle es spezielle Orte geben, weit entfernt von öffentlichen Plätzen, an denen Alkohol getrunken werden könne, sagte Al-Thawadi.

Die Pläne des Generalsekretärs dürften für Verstimmungen beim Weltverband (FIFA) führen. Brauereien gehörten immer wieder zu den WM-Sponsoren. Schon bei der WM 2014 in Brasilien hatte sich die FIFA über das generelle Alkoholverbot des Gastgebers in den Stadien hinweggesetzt und die eigene Linie durchgesetzt. (APA, 10.11.2016)