User-Wertung: Wie gefällt Ihnen "Call of Duty: Infinite Warfare"?

Die Blockbuster-Franchise "Call of Duty" setzt mit ihrem neuesten Teil keine Maßstäbe. Das hohe Niveau der Vorgänger wird gehalten, mehr findet jedoch nicht statt. Gewohnt guter Multiplayer-Modus ohne besondere Neuerungen wird dennoch den einen oder anderen unterhalten.

"Call of Duty: Infinite Warfare" ist ab 18 Jahren für PC, Xbox One und PS4 erschienen. UVP: ab 49,99 Euro. Dazu gibt es "Call of Duty: Infinite Warfare" auch als "Legacy Edition" mitsamt "Call of Duty: Modern Warfare – Remastered".