Prozess um Zugunglück von Bad Aibling begann mit Geständnis

Angeklagter Fahrdienstleiter gab fehlerhaftes Setzen von Signalen zu – Er hatte mit Handy gespielt

Traunstein – Im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling in Bayern mit zwölf Toten hat der angeklagte Fahrdienstleiter ein Geständnis abgelegt. Der 40 Jahre alte Michael P. räumte am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Traunstein das fehlerhafte Setzen von Signalen ein. Er gestand auch, trotz eines Verbots während der Arbeit mit dem Handy gespielt zu haben.

P.s Verteidigung ergänzte das Geständnis um den Hinweis, dass ihr Mandant eine Verletzung der Sorgfaltspflicht gestanden habe. Es bleibe im Prozess aber noch zu klären, inwieweit er sich auch pflichtwidrig verhalten habe. Bei dem Unfall waren am Faschingsdienstag zwei Regionalzüge frontal zusammengestoßen. Dem damaligen Fahrdienstleiter werden unter anderem fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Zwei Züge auf eingleisige Strecke geschickt

P. ließ sein Geständnis von seinen Verteidigern verlesen. Er wandte sich aber mit einigen persönlichen Worten auch direkt an die Hinterbliebenen der zwölf Toten und an die 89 Verletzten. Er wisse, dass den Familien großes Leid widerfahren sei, sagte der 40-Jährige. "Ich weiß, dass ich das nicht mehr rückgängig machen kann, auch wenn ich mir nichts anderes wünschen täte."

Das Zugunglück von Bad Aibling am 9. Februar ist eines der schwersten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte der Fahrdienstleiter beide Züge gleichzeitig auf die eingleisige Strecke geschickt. Technische Vorrichtungen, die das eigentlich verhindern, blockierte er. Als der Mann den verhängnisvollen Irrtum bemerkte, beging er laut Anklage einen weiteren Fehler: Er wollte die Lokführer noch warnen, erwischte aber den falschen Knopf, sodass der Alarm nicht in den Zügen ankam.

Von Fantasy-Spiel abgelenkt

Der Bahnmitarbeiter soll die Signale auch darum falsch gestellt haben, weil er durch ein Handyspiel abgelenkt war. Bis kurz vor dem Frontalzusammenstoß soll er verbotenerweise ein Fantasy-Spiel auf seinem Smartphone gespielt haben. Auf Fragen des Gerichts zu seinen Spielgewohnheiten antwortete er nicht.

Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage vorgesehen, das Urteil soll am 5. Dezember verkündet werden. Die Höchststrafe für fahrlässige Tötung beträgt fünf Jahre.

Mehr als 20 Angehörige von Todesopfern sowie Verletzte nehmen als Nebenkläger am Prozess teil. Es gehe seinen Mandanten nicht darum, dass der Angeklagte die höchstmögliche Strafe bekomme, sagte der Nebenkläger-Anwalt Peter Dürr vor Prozessbeginn, der die Familie eines Todesopfers vertritt. "Es geht ihnen darum, dass so etwas nicht noch einmal vorkommen kann." (APA, AFP, 10.11.2016)