Mit Ende Oktober wurden heuer 30.356 Asylanträge zugelassen

Die Obergrenze von 37.500 Asylverfahren dürfte bei gleichbleibenden Antragszahlen nicht erreicht werden

Wien – Die für die Asyl-"Obergrenze" relevante Zahl von zum Asylverfahren zugelassenen Anträgen ist mit Ende Oktober auf 30.356 gestiegen. Von den insgesamt 37.256 Asylanträgen im heurigen Jahr wurden 15.576 abgelehnt, 21.680 Fälle wurden zugelassen. Weitere 8.676 zugelassene Fälle stammen noch aus der Zeit vor 2016, geht aus den der APA vorliegenden aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor.

Sollte die Entwicklung linear bleiben, so dürfte die "Obergrenze" von 37.500 zugelassenen Asylverfahren heuer nicht erreicht werden, so die Informationen aus dem Innenressort. Garantie dafür gebe es aber keine, wurde betont. Mit Ende September lag die relevante Zahl der zugelassenen Asylverfahren bei 28.298.

8.700 Menschen außer Landes gebracht

Von den im heurigen Jahr 15.576 nicht zugelassenen Asylanträgen sind die überwiegenden Fälle (13.801) sogenannte laufende Dublin-Verfahren (in welchen jener EU-Staat für die Abwicklung des Asylverfahrens zuständig ist, in dem die Betroffenen erstmals registriert wurden). Die übrigen Fälle (1.775) sind noch in Schwebe – etwa wegen eines Verfahrens zur Altersfeststellung.

Bis Ende Oktober wurden laut den Daten heuer 8.709 abgelehnte Asylwerber außer Landes gebracht. Davon verließen 4.868 Personen freiwillig das Land. Weitere 3.841 Betroffene wurden zwangsweise abgeschoben – davon 1.965 Personen in EU-Mitgliedstaaten (Dublin-Überstellungen) und 1.876 Personen in Drittstaaten. 2015 lag die Zahl der Außer-Landes-Gebrachten bei 8.355, im Jahr davor bei 5.934. (APA, 10.11.2016)