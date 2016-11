"GTA 5": Neues Update macht "GTA Online" zu "Tron"

Neuer "Deadline"-Modus bringt Motorradrennen wie in dem Sci-Fi-Klassiker

Das jüngste Update zu "GTA Online" erweitert das Multiplayerspiel zu "GTA 5" um einen "Deadline" genannten Modus, der stark an den Sci-fi-Klassiker "Tron" erinnert. "Deadline" verwandelt die Straßen von Los Santos in ein stylisches, elektronisches Videospiel-Gefecht um Leben und Tod, heißt es von Seiten der Entwickler. Das futuristische Motorrad Nagasaki Shotaro zieht eine Lichtspur nach sich, mit der man seine Gegner lahm legen könne.

rockstar games Video: Trailer zu "Deadline" für "GTA Online"

Tron

"In Deadline treten bis zu vier Spieler gegeneinander an – jeder auf einer andersfarbig lackierten Shotaro, die eine vorübergehende Lichtspur hinterlässt, während man durch die Arena fährt", heißt es in der Beschreibung. "Das Motorrad jedes Gegners, der das Pech hat, mit besagter Lichtspur in Kontakt zu kommen, explodiert sofort." Um seine Kontrahenten auszustechen, kann man auf Power-ups zurückgreifen, die Zeit für engere Kurvenfahrten verlangsamen und Sprünge absolvieren. (zw, 10.11.2016)