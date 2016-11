Neugeborenes am Flughafen Wien abgelegt: Kind verstorben

Reinigungsdienst entdeckte Neugeborenes in Toilette – Mutter wurde bereits ausgeforscht

Schwechat – Ein am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf dem Flughafen Wien in Schwechat in einer Toilette entdecktes Neugeborenes ist gestorben. Das Baby habe aufgrund des langen Sauerstoffmangels nicht überlebt, sagte Christoph Mierau, Pressesprecher des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV).

Die Mutter, eine 27-jährige nigerianische Staatsbürgerin, ist ausgeforscht worden. Sie war auf der Durchreise gewesen und hatte das Kind in einem Mistkübel abgelegt. Die Frau wurde ebenfalls ins Wiener SMZ Ost – Donauspital gebracht. Ihre Einvernahme stand noch aus.

Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner hatte der Reinigungsdienst das Neugeborene in einer Toilette im Transitbereich entdeckt. Das Baby habe sich in einer weißen Plastiktasche befunden. Es wurde in die Kinderintensivstation des Donauspitals eingeliefert, wo jedoch jede Hilfe zu spät kam. (APA, 10.11.2016)