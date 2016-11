In welcher Serie würden Sie gerne leben?

Manche Serien kennt man schon so gut wie seine eigenes Zuhause. In welche Serie träumen Sie sich hinein?

Die herbstlich verfärbten Blätter fallen dekorativ auf den Boden des pittoresken Hauptplatzes, rundum zufriedene Menschen gehen spazieren, und in Luke's Diner sitzen zwei aufgeweckte, braunhaarige Frauen über Kaffee an einem Tisch voller Junkfood beisammen. Ist die perfekte Idylle in Stars Hollow schon beim Zuschauen entspannend, so träumt man sich von Zeit zu Zeit gerne wieder ins Szenario der relativ heilen Welt in Connecticut. Eskapismus lautet das Zauberwort – ist das eigene Leben phasenweise anstrengend und unerfreulich, kann einem so eine Realitätsflucht über so manche trübe Stunde hinweghelfen.

Von Springfield nach Westeros

Wie lustig wäre es, ein paar Stunden auf der braunen Couch der "Simpsons" mit Homer fernzusehen oder mit Bart und Lisa durch Spingfield zu radeln. Im Alter könnte es in der WG der "Golden Girls" sehr gemütlich sein, wenn man dann mit Sophia, Blanche, Dorothy und Rose über einem Cheesecake seine Alltagsproblemchen bespricht. Auch eine Zeitreise würde sich anbieten – in den herrschaftlichen Gemäuern von "Downton Abbey" lässt sich der Fünf-Uhr-Tee besonders kultiviert genießen, vorausgesetzt natürlich, man landet "oben" und nicht "unten", beim hart arbeitenden Hauspersonal. Ein Kaffee im Central Perk oder ein Bier im MacLaren's würde einen mühsamen Tag sicherlich auch bereichern. Und wer es abenteuerlich mag, der träumt sich in eine Welt nach der Zombieapokalypse, auf den Rücken von Danaerys Drachen oder aufs Raumschiff Enterprise.

Mit welcher Serie entfliehen Sie der Realität?

Welche Serie ist das Ziel Ihrer Tagträume? Welcher Ort zieht Sie besonders an? Welches Serienszenario würde perfekt zu Ihrer Persönlichkeit passen? In welchen Situationen stellen Sie sich gerne ein Leben in einer Serie vor? (aan, 17.11.2016)