Bis zu 900 Euro Einsparung bei Strom und Gas möglich

Die Oberösterreicher sind am aktivsten, wenn es um den Wechsel ihres Strom- und Gasanbieters geht. Dort sind auch die Einsparmöglichkeiten hoch

Wien – Rekordeinsparmöglichkeiten bei der jährlichen Strom- und Gasrechnung lassen immer mehr Österreicher diesen Schritt wagen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben das rund 205.000 Haushalte getan, um 40 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Das geht aus dem Marktbericht der Regulierungsbehörde E-Control hervor, der am Donnerstag von den beiden Geschäftsführern Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer vorgestellt wurde. Am wechselfreudigsten im Verhältnis zur Kundenanzahl sind dem Bericht zufolge die Oberösterreicher.

Unterschiedliche Wechselraten

Von Jänner bis September 2016 haben 50.700 Haushalte ob der Enns ihren angestammten Lieferanten gewechselt. Bei Strom lag die Wechselrate bei 4,2 Prozent; bei Gas haben 5,5 Prozent der Haushalte zu einem neuen Lieferanten gewechselt. Auf Platz zwei liegt die Steiermark, gefolgt von Kärnten. Die meisten Haushalte in absoluten Zahlen, nämlich 62.500, haben sich in Wien um einen neuen Strom- oder Gaslieferanten umgeschaut. Die niedrigsten Wechselraten gab es im Berichtszeitraum in Tirol (1,2 Prozent), Salzburg und Vorarlberg (jeweils 0,8 Prozent).

Ein wesentlicher Grund für das West-Ost-Gefälle sei die Höhe der Ersparnis, die in den östlichen und südlichen Bundesländern bei einem Wechsel vom angestammten zu einem alternativen Anbieter höher sei. Derzeit spare sich ein durchschnittlicher Haushalt, der 3500 Kilowattstunden (kWh) Strom und rund 15.000 kWh Gas verbraucht, beim Wechsel zum jeweils günstigsten Lieferanten inklusive Neukundenrabatts in Summe gut 900 Euro pro Jahr, sagte Urbantschitsch. Wer Jahr für Jahr wechsle, fahre am günstigsten.

Viele neue Anbieter

Mit ein Grund, warum das Einsparpotenzial heuer besonders hoch sei, sei der Markteintritt vieler neuer Anbieter, die das Preisgefüge zusätzlich in Bewegung gebracht hätten. So sind bei Strom allein heuer acht neue Anbieter dazugekommen. Von den 150 Stromlieferanten sind 42 österreichweit tätig; insgesamt 43 haben heuer ihre Preise gesenkt. Bei Gas sind drei neue hinzugekommen, womit die Gesamtzahl der Anbieter auf über 40 gestiegen ist. Zwölf davon bieten österreichweit Lieferungen an. Die Preise gesenkt haben auch zwölf. (Günther Strobl, 10.11.2016)