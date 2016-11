Österreich: Parkgebühren im Europavergleich gar nicht so hoch

Je zwei Euro pro Stunde in Wien und Linz – In London 5,40 Euro

Wien – Auch wenn Parkgebühren den Autofahrern ziemlich gegen den Strich gehen, sind die Kosten in Österreich jedoch im Vergleich zu anderen europäischen Städten relativ günstig. Wie eine Untersuchung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt, ist das Parken in Wien mit derzeitigen zwei Euro pro Stunde immer noch um einiges billiger als London mit bis zu 5,40 (inklusive City-Maut) oder Amsterdam mit 5 Euro.

Linz und Wien am teuersten

Mit Ausnahme von Leonding wird in allen österreichischen Städten mit mehr als 25.000 Einwohnern der Parkraum bewirtschaftet. Wien und Linz sind mit je zwei Euro Parkgebühr pro Stunde die teuersten Citys in Österreich, gefolgt von Graz mit 1,80 Euro und Salzburg mit 1,50 Euro. Am günstigsten sind die Kosten in Leoben (50 Cent), Wolfsberg (70 Cent) und Dornbirn (80 Cent), wie der VCÖ ausführte.

London: City-Maut und hohe Parkgebühren

Viel teurer sind teilweise andere europäische Städte. In London sind für eine Stunde Parken umgerechnet 5,40 Euro zu zahlen – zusätzlich zur City-Maut. In Amsterdam kostet eine Stunde parken 5 Euro, in Tallinn 4,80 Euro, in Stockholm 4,40 Euro (plus City-Maut) und in Kopenhagen 4,20 Euro. Mit 4 Euro kostet eine Stunde Parken in Paris und Helsinki derzeit doppelt so viel wie in Wien und Linz. In Baden, Klosterneuburg, St. Pölten, Steyr, Villach und Wels werden jeweils 1 Euro pro Stunde verlangt.

23 Stunden pro Tag geparkt

Österreichs Autos parken laut VCÖ im Schnitt 23 Stunden am Tag, lediglich eine Stunde am Tag sind sie im Einsatz. Allein in den neun Landeshauptstädten gibt es rund 1,2 Millionen Pkw. "Nebeneinander geparkt würden diese Pkw eine Fläche im Ausmaß von rund 2.400 Fußballfeldern beanspruchen", rechnete VCÖ-Experte Markus Gansterer vor. Zusätzlich kommen rund 650.000 Pendler in die Landeshauptstädte, die Mehrheit mit dem Pkw.

Mehr freie Parkplätze durch Gebühren

Die Gebühren sollen freie Parkplätze für die Anrainer schaffen. So waren in den Wiener Bezirken Meidling, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und Hernals im Schnitt nur zehn Prozent der Parkplätze frei, nach Einführung des Parkpickerls stieg die Zahl der freien Parkplätze je nach Bezirk auf 21 bis 28 Prozent.

Kosten für eine Stunde Parken im Straßenraum:

London: 5,40 Euro (plus City-Maut)

Amsterdam: 5,00 Euro

Tallinn: 4,80 Euro

Stockholm: 4,40 Euro (plus City-Maut)

Kopenhagen: 4,20 Euro

Helsinki: 4,00 Euro

Paris: 4,00 Euro

Oslo: 3,00 Euro (plus City-Maut)

Berlin: 3,00 Euro

Riga: 3,00 Euro

Barcelona: 3,00 Euro

München: 2,50 Euro

Madrid: 2,10 Euro

Wien: 2,00 Euro (ab 1. Jänner 2017: 2,10 Euro)

Linz: 2,00 Euro

Brüssel: 2,00 Euro

Graz: 1,80 Euro

Budapest: 1,70 Euro

Lissabon: 1,60 Euro

Prag: 1,50 Euro

Rom: 1,50 Euro

Stadt Salzburg: 1,50 Euro

Innsbruck: 1,40 Euro

Eisenstadt: 1,20 Euro

Klagenfurt: 1,20 Euro

Wiener Neustadt: 1,20 Euro

Bregenz: 1,10 Euro

Feldkirch: 1,10 Euro

Baden: 1,00 Euro

Klosterneuburg: 1,00 Euro

St. Pölten: 1,00 Euro

Steyr: 1,00 Euro

Villach: 1,00 Euro

Wels: 1,00 Euro

Dornbirn: 0,80 Euro

Wolfsberg: 0,70 Euro

Leoben: 0,50 Euro

(APA, 10.11.2016)