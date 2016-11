Christie, Giuliani, Gingrich: Wer in Trumps Regierung Minister werden könnte

foto: reuters/mike segar

Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister New Yorks, hat im Wahlkampf die Rolle des inoffiziellen Sprechers des Bauunternehmers gespielt. Bisweilen tat er es in einem Ton, der ihn wie ein Sprachrohr Trumps klingen ließ. Als massive Kritik aufkam, weil der Milliardär offenbar 18 Jahre lang keine Einkommenssteuer zahlte, indem er enorme Verluste geltend machte, war es Giuliani, der ihn gegen alle Vorwürfe in Schutz nahm. In Wahrheit sei der Mann ein Genie, er habe Steuergesetze ausgenutzt, um sein Unternehmensimperium zu retten, sagte er. "Große Männer sind groß im Scheitern, und dann nehmen sie dieses Scheitern und verwandeln es in große Ergebnisse", fabulierte Giuliani und stellte den Baulöwen in eine Reihe mit Steve Jobs und Winston Churchill. Bevor er ins New Yorker Rathaus gewählt wurde, hatte sich Giuliani einen Namen als Staatsanwalt von kompromissloser, in den Augen seiner Kritiker überzogener Härte gemacht. Trump könnte ihn als Justizminister in seine Regierung berufen.