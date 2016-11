TV- und Radiotipps für Donnerstag, 10. November

Plötzlich Gigolo, Wissen aktuell: Essen der Zukunft, Inside Brüssel zur US-Wahl, Talk im Hangar-7: Wahlschock USA, Body, Eco

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Das Essperiment – Planen für die Zukunft Im November sorgen die Essperiment-Kandidaten nicht nur für den nahenden Winter, sondern auch schon für das kommende Frühjahr vor. Ernst Schwarz hat Familie Gross in der Oststeiermark, die Brunnbauers in Wien und Elke und Manuel in Leonding besucht. Bis 18.51, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Plötzlich Gigolo (Fading Gigolo, USA 2013, John Turturro) Buchhändler Murray braucht Geld, sein Laden in New York läuft nicht so recht. Gemeinsam mit seinem guten Freund, dem Floristen Fioravante, entwickelt Murray einen gefinkelten Plan. Sie werden Zuhälter und Callboy, Fioravante steht bei den Frauen hoch im Kurs. Spaß mit Woody Allen. Bis 22.00, ATV 2

20.15 MAGAZIN

Wissen aktuell: Essen der Zukunft Wie ernähren wir uns morgen? Fleisch, Insekten, vegan? Täglich gibt es neue Trends, Food-Designer haben Konjunktur. Und wie bekommen wir alle satt? Der Film sucht nach Antworten. Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel spezial zur US-Wahl Welche Auswirkungen hat das Ergebnis auf Europa? Christoph Takacs und Peter Fritz diskutieren mit Rebecca Harms (Grüne Deutschland), Othmar Karas (ÖVP), Eugen Freund (SPÖ), Georg Mayer (FPÖ), Chris Burns (Euronews) und Isabell Hoffmann (Bertelsmann-Stiftung). Bis 22.45, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Das Erbe und die Lebenslüge Heute geht es um verstorbene Familienmitglieder. Um die Aufarbeitung einer dunklen Vergangenheit im kirchlichen Milieu, um die Verzweiflung eines Witwers, der um den würdevollen Umgang mit dem Leichnam seiner Frau kämpft und eine Mutter, die fordert, dass die Schuldigen am Tod ihres Sohnes zur Verantwortung gezogen werden. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wahlschock USA: Sind unsere Eliten am Ende? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind Philosoph Konrad Paul Liessmann und Irmgard Griss, ehemalige Präsidentschaftskandidatin). Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner Donald Trump wird neuer US-Präsident. Maybrit Illner diskutiert über Chancen und Gefahren mit Fred Kempe (US-Denkfabrik Atlantic Council), Trump-Wähler Nicholas Smith, Unternehmer Martin Richenhagen, Katharina Nocun (Ex-Piraten-Politikerin), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Bis 0.30, ZDF

22.25 POLNISCHES KINO

Body (PL 2015, Malgorzata Szumowska) Als Untersuchungsrichter inspiziert Janusz die Tatorte grausamer Verbrechen. Privat muss er ohnmächtig zusehen, wie seine Tochter Olga an Magersucht leidet. Er lässt sie in eine Klinik einweisen, in der die Psychologin Anna arbeitet. Vielfach ausgezeichnete Dreiecksgeschichte. Bis 23.55, 3sat

foto: trigon film/3sat

22.30 MAGAZIN

Eco mit 1) Strom wird teurer: was Konsumenten jetzt tun können. 2) Zu wenige Lehrlinge: warum Jugendliche und Unternehmer Nein sagen. 3) Vorschriften: Marktstandler kämpfen ums Überleben. Bis 23.00, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Im Brennpunkt: IS – Aufstieg und Fall der Terrormiliz? Wie konnte sich der IS zu einer der gefährlichsten Terrororganisationen entwickeln? Experten beleuchten die Umstände, unter denen der IS aufkeimen konnte, und die Rolle der Irak-Strategie der USA. 23.30, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast sind Burgschauspieler Peter Matic, Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek, Falter-Herausgeber Armin Thurnher und Elisabeth Feichtinger, Bürgermeisterin von Altmünster. Bis 0.05, ORF 2

23.15 LIEBELEI

Nader und Simin – eine Trennung (IRN 2011, Asghar Farhadi) Simin und ihre Tochter wollen den Iran verlassen. Ihr Mann Nader aber will seinen kranken Vater nicht unbetreut zurücklassen. Simin reicht die Scheidung ein, diese wird abgewiesen. Simin zieht aus, die Tochter bleibt beim Papa. Rasant erzählt. Bis 1.20, ORF 3