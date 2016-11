Senat und Repräsentatenhaus: Die vollkommene Machtverschiebung

Die US-Wahl brachte den Demokraten eine vernichtende Niederlage, den Republikanern hingegen eine enorme Machtfülle: Sie stellen in Zukunft nicht nur den Präsidenten, dieser kann nun auch problemlos durchregieren

Was auch immer der frischgewählte US-Präsident Donald Trump nun tatsächlich umsetzen möchte – die Chancen, seine Vorhaben durchzubringen, könnten nicht besser stehen. Diese Wahl nämlich brachte eine Reihe von Änderungen, die das Land enorm prägen werden. Die Machtverschiebung in den Vereinigten Staaten ist umfassend. Schließlich befinden sich mit der Zäsur, die diese Wahl gebracht hat, die drei Säulen der Nation – Exekutive, Legislative und Judikative – in der Hand der Republikaner.