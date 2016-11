"It Takes 2" auf RTL: Auch Christina Stürmer dabei

Wird den semiprominenten Teilnehmern zur Seite stehen – Conchita Wurst in der Jury

Wien/Köln – Die neue RTL-Musikshow "It Takes 2" erhält weitere österreichische Unterstützung: Nachdem Conchita Wurst bereits als Teil der dreiköpfigen Jury vorgestellt wurde, teilte der Sender am Mittwoch mit, dass Popsängerin Christina Stürmer ebenfalls mit an Bord ist. Insgesamt sollen drei Profisänger den semiprominenten Teilnehmern zur Seite stehen.

Diese insgesamt neun Teilnehmer – darunter auch der in Österreich geborene Gewichtheber Matthias Steiner, der 2008 für Deutschland Olympiasieger wurde – sollen ihre Gesangsfähigkeiten unter Beweis stellen. Neben Steiner treten auch Schauspielerin Mimi Fiedler, Comedian Dave Davis oder Fernsehkoch Kolja Kleeberg an. Die fünfteilige Reihe soll Anfang kommenden Jahres ausgestrahlt werden. (APA, 9.11.2016)