Thomas Gottschalk spielt Rockklassiker auf Bayern 1

Moderation ab Jänner monatlich – "Freue mich darauf, die Hörer wieder einzusammeln, die mir vor über 30 Jahren abhanden gekommen sind"

München – Der Moderator Thomas Gottschalk kehrt zu seinen Radiowurzeln zurück. Ab Jänner wird er einmal im Monat auf Bayern 1 eine dreistündige Sendung gestalten und dabei vor allem Rockklassiker spielen, wie der Sender am Mittwoch in München mitteilte. Der Auftakt werde am 8. Jänner um 19.00 Uhr sein, ab dann laufe seine Sendung immer am ersten Sonntag im Monat.

"Ich freue mich darauf, bei Bayern 1 die Hörer wieder einzusammeln, die mir vor über 30 Jahren abhanden gekommen sind", erklärte Gottschalk, der vor seinem Erfolg mit der Familienshow "Wetten, dass..?" im BR-Radio moderiert hatte. "Was ich am Sonntagabend treiben werde, weiß ich noch nicht ganz genau, aber der erste Titel steht schon fest: Golden Earring mit 'Back Home'."

Schon 2013 moderierte der 66-Jährige bei Bayern 3 mehrere Sendungen. Anders als damals soll das Engagement nun langfristig werden. (APA, AFP, 9.11.2016)