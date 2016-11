Großrazzia gegen türkische "Osmanen"-Rocker in Deutschland

Mehr als tausend Beamte im Einsatz – Strukturen der Gruppe im Saarland zerschlagen

Wiesbaden/Homburg – Großrazzia mit Elitepolizisten bei den "Osmanen Germania": Mehr als tausend Sicherheitsbeamte haben am Mittwoch Räume der türkisch-nationalistischen Rockergruppierung in sechs deutschen Bundesländern durchsucht und drei Verdächtige festgenommen.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte die vom hessischen Landeskriminalamt koordinierte Aktion unter Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt "einen sorgfältig geplanten Schlag gegen die organisierte Kriminalität". Die Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten, nahmen bei der Razzia Objekte der "Osmanen Germania" in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg ins Visier. Dabei wurden im hessischen Dietzenbach zwei 21-jährige Männer und im saarländischen Homburg der 28-jährige Präsident der "Osmanen Saar" festgenommen, wie das saarländische Innenministerium mitteilte.

Die drei Verdächtigen sollen für einen Handgranatenanschlag vor einem Shishacafe in Saarbrücken von Anfang August verantwortlich sein. Der Anschlag war der Höhepunkt einer Auseinandersetzung zwischen den "Osmanen Germania" und der konkurrierenden kurdischen Rockergruppierung "Bahoz". Der Sprengsatz vor dem zuvor von "Bahoz"-Rockern besuchten Cafe war explodiert, nachdem mutmaßliche "Bahoz"-Angehörige in Saarbrücken zwei Mitglieder der "Osmanen" attackiert und verletzt hatten.

Handgranate vor dem Shishacafe



Nach Angaben des Innenministeriums in Saarbrücken sollen die beiden nun in Dietzenbach festgenommenen 21-Jährigen die Handgranate vor dem Shishacafe abgelegt und gezündet haben. Die Ermittler werten die Tat als Mordversuch. Den Auftrag zu dem Attentat sollen die jungen Männer vom Präsidenten der "Osmanen Saar" erhalten haben, der am Dienstagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Homburger Wohnung festgenommen wurde.

Konflikte zwischen den "Osmanen Germania" und der kurdischen "Bahoz"-Gruppierung bereiten den deutschen Sicherheitsbehörden bereits seit einiger Zeit Sorgen. Ihnen wird vorgeworfen, den aktuellen politischen Kampf in der Türkei auch in Deutschland mit Gewalt auszutragen.

Beide Gruppen werden von den deutschen Sicherheitsbehörden als rockerähnliche Gruppierungen eingestuft. In Auftreten und Struktur ähneln sie Rockerorganisationen wie den "Hells Angels", bei ihnen spielen Motorräder aber keine Rolle. Die "Osmanen Germania" bezeichnen sich als Boxclub.

Hessens Innenminister Beuth erklärte zu der Großrazzia: "Egal in welcher Kutte Kriminelle glauben, sich in unserem Land betätigen zu können, wir werden gemeinsam mit aller Härte des Rechtsstaats gegen sie vorgehen." Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) erklärte, mit der Ermittlung und der Verhaftung der mutmaßlichen Handgranatenattentäter sei es gelungen, "die Strukturen der rockerähnlichen Gruppierung der 'Osmanen Germania Saarland' zu zerschlagen".

Mit der Razzia suchten die Ermittler nach Beweismitteln wie Waffen, Munition, Betäubungsmitteln und schriftlichen Unterlagen über illegale Geschäfte der "Osmanen Germania". Einzelheiten zum Verlauf der Aktion teilten die Behörden zunächst nicht mit. (APA, AFP, 9.11.2016)