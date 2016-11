Lungengesundheit bei Jugendlichen alarmierend schlecht

Deutlich mehr Jugendliche als angenommen leiden an Lungeneinschränkungen. Eine Initiative gibt Tipps bei Atembeschwerden

Das UN-Kinderhilfswerk warnte im Zuge des gerade in Marrakesch stattfindenden Weltumweltgipfels vor den Folgen der Luftverschmutzung. Obwohl Kinder in Asien und Afrika am stärksten betroffen sind, atmen auch in Europa 120 Millionen Kinder verschmutzte Luft mit vielen Giftstoffen ein.

Schlechte Luft ist für Kinder besonders gefährlich, da sie schneller atmen, relativ zum Körpergewicht mehr Luft aufnehmen, und vor allem ihre Lungen noch wachsen und somit wesentlich empfindlicher für schädigende Einflüsse sind.

In der LEAD Studie (Lung, HEart, SociAl, BoDy) des Ludwig Boltzmann Instituts für COPD und Pneumologische Epidemiologie erforschen österreichische Wissenschafter am Wiener Otto-Wagner-Spital nun erstmals die Ursachen, Begleiterkrankungen und Risikofaktoren von COPD (Chronisch obstruktive Lungenkrankheit) und die normale und krankhafte Entwicklung der Lungen im Kindes- und Erwachsenenalter. Ein Team von Medizinern um Sylvia Hartl und Otto C. Burghuber untersucht dabei über einen Zeitraum von zwölf Jahren seit dem Jahr 2012 mehr als 11.000 Menschen (1832 aus Niederösterreich und 9050 aus Wien). Die Zwischenergebnisse wurden nun anlässlich des Welt-COPD-Tages am 9. November vorgestellt.

COPD bei jungen Menschen unterschätzt

Mit der LEAD Studie liegen erstmals repräsentative Querschnittsdaten über die Lungengesundheit aller Altersgruppen ab dem sechsten Lebensjahr in Österreich vor. Die Ergebnisse zeigen: Die Prävalenz der fixierten obstruktiven Lungeneinschränkung in der Gesamtbevölkerung beträgt 5,2 Prozent – diese Schädigung ist diagnostisch für COPD und deckt sich mit den vom Arzt diagnostizierten COPD (5,3 Prozent). Werden jedoch die Diagnosen und die Messungen über alle Altersgruppen betrachtet, kann festgestellt werden, dass die Krankheitsdiagnose bei den über 60-Jährigen in den Arztdiagnosen deutlich überschätzt wird, aber bei den Jüngeren, also der Altersgruppe der unter 40-Jährigen, eine deutliche Unterschätzung der Lungeneinschränkungen vorliegt. Auffällig in den gemessenen Lungeneinschränkungen ist, dass die 25- bis 39-Jährigen bereits ebenso häufig wie die 40-50-Jährigen eine fixierte Lungeneinschränkung aufweisen.

Besonders alarmierend an den Untersuchungsergebnissen der LEAD-Studie ist, dass in der Zeit des Lungenwachstums bis zum 25. Lebensjahr bereits 3,5 Prozent der Menschen keine normale Lungengröße erreichen. In der Gruppe der Jugendlichen mit pathologischer (eingeschränkter) Lungenfunktion sind 41,7 Prozent Raucher oder Ex-Raucher, 25,7 Prozent waren Passivrauch exponiert, 45,7 Prozent haben respiratorische (die Atmung betreffende) Symptome und 14,2 Prozent haben eine Diagnose Asthma. Diese Gruppe von jungen Menschen stellt eine besonders wichtige Risikogruppe für die Entwicklung von Lungenkrankheiten in der Zukunft dar.

Die Lippenbremse beherrschen lernen

Für jene Menschen, die bereits an COPD leiden, starten am diesjährigen COPD-Tag auch einige ganz praktische Initiativen. Eine davon ist die Web-Plattform "Mehr Luft" (mehr-luft.at), die alle Menschen mit Atembeschwerden durch eine Chronisch obstruktive Lungenerkrankung mit Tipps und Tricks für den Alltag versorgen will. Dafür ist der Pulmonologe Gert Wurzinger, Vorstand der Abteilung für Lungenkrankheiten am LKH Hörgas-Enzenbach unter die Regisseure gegangen, "als Mastermind für Menschen in Atemnot", konkretisiert er. In kleinen Film-Clips unter dem Titel "COPD-Kurs" werden viele Dinge zur Lebenserleichterung erklärt. Zum Beispiel die Lippenbremse, eine Atemtechnik, die "eine positive Luftsäule erzeugt und die Bronchien länger offenhält", sagt Wurzinger. Sie hilft, Atemlosigkeit wieder auszutarieren.

Ebenfalls praktisch: Filme, die Patienten Ratschläge gibt, etwa über die optimale Art, Stiegen zu steigen, sich Socken anzuziehen oder zu duschen. Hier hat sich die Initiative "Mehr Luft" auch Atemphysiotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen ins Boot geholt.

Denn wie bei jeder chronischen Erkrankung geht es auch bei der COPD darum, dass Patienten zu Spezialisten ihrer selbst werden. Auf der Online-Plattform können sie nachlesen, wie die Lunge funktioniert und was zu tun ist, wenn das Atmungsorgan nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. (red, pok, 9.11.2016)